Sinop Erfelek’te Yaban Domuzu Olayı: 14 bin 911 liralık Ceza İptal Edildi

Sinop’un Erfelek ilçesinde yaban domuzunu eliyle yakaladığı görüntülerle gündeme gelen Şenel Yılmaz’a kesilen 14 bin 911 liralık idari para cezası iptal edildi.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 16:50
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 16:50
Sinop Erfelek’te yaban domuzu görüntüsü sonrası verilen ceza iptal edildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından kesilen idari para cezası geri alındı

Sinop’un Erfelek ilçesinde, yaklaşık iki hafta önce yaban domuzunu eliyle yakaladığı anların sosyal medyada paylaşılmasıyla tartışma konusu olan Şenel Yılmaz hakkında Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından verilen 14 bin 911 liralık idari para cezası iptal edildi.

Olayla ilgili açıklama yapan 41 yaşındaki Şenel Yılmaz, görüntülerin yanlış anlaşıldığını belirtti. Yılmaz, köyünden Erfelek’e giderken domuz sürüsüyle karşılaştığını, sürünün yolun altına indiklerini ve birkaç domuzun yolun üstünde kaldığını söyledi.

Yılmaz, "Sürü yolun altına inmişti, birkaç domuz da yolun üstünde kalmıştı. Aracımla geri dönerek, yolun üstünde kalan domuzu karın içinden alıp diğerlerinin peşine saldım. Avlanma gibi bir durum söz konusu değil. Ben domuz falan avlamadım. Videolarda da bu açıkça görülüyor. Bir yanlış anlaşılma oldu ama şu anda cezam Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından iptal edildi" dedi.

Kararın ardından konuya ilişkin tartışmalar sosyal medyada sürerken, yetkili kurumun cezanın iptal edildiğine ilişkin kararı olayın kamuoyundaki yankılarını azalttı.

