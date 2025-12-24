Sinop’ta 2025 Halk Sağlığı Değerlendirme Toplantısı

Sinop’ta İl Sağlık Müdürü Dr. Metin Arslan başkanlığında, 2025 Yılı Halk Sağlığı Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Katılımcılar

Toplantıya, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Bağlıoğlu, Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Selim Güler, Halk Sağlığı Hizmetleri Birim Sorumlusu Uzm. Dr. Pelin Ünaldı, Toplum Sağlığı Merkezi başkanları ile Halk Sağlığı biriminde görev yapan hekimler katılım sağladı.

Gündem ve Değerlendirmeler

Toplum Sağlığı Merkezi başkanları tarafından, sorumluluk alanlarındaki sağlık tesislerine ilişkin hazırlanan brifing sunumları paylaşıldı.

2025 yılına ait hizmet verileri değerlendirildi ve 2026 yılına yönelik planlama, iyileştirme ve hedefler ele alındı.

Toplantıda, halk sağlığı hizmetlerinin daha etkin, verimli ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu ve karşılıklı değerlendirmelerle toplantı tamamlandı.

SİNOP'TA İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DR. METİN ARSLAN BAŞKANLIĞINDA, 2025 YILI HALK SAĞLIĞI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.