Sinop'ta Evde Kimlik Kartı Başvurusu Sürüyor

Sinop'ta "Adreste Nüfus Hizmeti" ile yaşlı, engelli ve yatalak vatandaşların evlerinde çipli kimlik başvuruları "Gezici Kayıt Terminali" ile yapılıyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 14:28
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 14:28
Sinop'ta Evde Kimlik Kartı Başvurusu Sürüyor

Sinop'ta Evde Kimlik Kartı Başvurusu Sürüyor

Sinop Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü bünyesindeki "Adreste Nüfus Hizmeti" personeli, nüfus müdürlüğüne gidemeyen yaşlı, engelli ve yatalak vatandaşlara yönelik evde kimlik kartı başvuru hizmetini aralıksız sürdürüyor.

Hizmetin kapsamı

İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen proje kapsamında ekipler, talep oluşturan hasta, yaşlı ve engelli bireylerin evlerine giderek çipli kimlik kartı için gerekli tüm işlemleri yerinde tamamlıyor. Görevliler, parmak izi alımından evrak imzalanmasına kadar başvuru sürecini mobil cihazlarla vatandaşların bulunduğu adreste gerçekleştiriyor.

Kimler faydalanıyor?

Uygulama, özellikle 75 yaş üstü vatandaşlar, yatağa bağımlı hastalar ve engelliler için büyük kolaylık sağlıyor. Hizmet sayesinde vatandaşların nüfus müdürlüğüne gitmesine gerek kalmıyor; hem zaman kaybı hem de ulaşım zorlukları ortadan kaldırılıyor.

"Gezici Kayıt Terminali" ile yapılan hizmet, evde başvuru sürecini hızlı ve güvenli hale getiriyor ve Sinop genelinde kesintisiz devam ediyor.

SİNOP’TA NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE GİDEMEYEN YAŞLI, ENGELLİ VE YATALAK VATANDAŞLAR İÇİN EVDE KİMLİK KARTI...

SİNOP’TA NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE GİDEMEYEN YAŞLI, ENGELLİ VE YATALAK VATANDAŞLAR İÇİN EVDE KİMLİK KARTI BAŞVURUSU HİZMETİ ARALIKSIZ SÜRDÜRÜLÜYOR.

SİNOP’TA NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE GİDEMEYEN YAŞLI, ENGELLİ VE YATALAK VATANDAŞLAR İÇİN EVDE KİMLİK KARTI...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Danıştay Başkanı Zeki Yiğit Alaplı'da: Kaymakamlık, Adliye ve Belediye Ziyaretleri
2
Sinop'ta Evde Kimlik Kartı Başvurusu Sürüyor
3
Konyaaltı Sahili Dev Dalgalarla Beyaza Büründü
4
Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in Alaplı Ziyareti
5
Tatvan Sahilinde Yeşilbaş Ördeklerin Görsel Şöleni
6
Artvin Borçka'da Heyelan: Ev ve Ahır Yıkıldı, Çiftçi Son Anda Kurtuldu
7
Elazığ'da UMKE, Aşağıdemirtaş'ta Mahsur Kalan Fatma Özen'i Kurtardı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları