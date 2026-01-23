Sinop'ta Evde Kimlik Kartı Başvurusu Sürüyor

Sinop Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü bünyesindeki "Adreste Nüfus Hizmeti" personeli, nüfus müdürlüğüne gidemeyen yaşlı, engelli ve yatalak vatandaşlara yönelik evde kimlik kartı başvuru hizmetini aralıksız sürdürüyor.

Hizmetin kapsamı

İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen proje kapsamında ekipler, talep oluşturan hasta, yaşlı ve engelli bireylerin evlerine giderek çipli kimlik kartı için gerekli tüm işlemleri yerinde tamamlıyor. Görevliler, parmak izi alımından evrak imzalanmasına kadar başvuru sürecini mobil cihazlarla vatandaşların bulunduğu adreste gerçekleştiriyor.

Kimler faydalanıyor?

Uygulama, özellikle 75 yaş üstü vatandaşlar, yatağa bağımlı hastalar ve engelliler için büyük kolaylık sağlıyor. Hizmet sayesinde vatandaşların nüfus müdürlüğüne gitmesine gerek kalmıyor; hem zaman kaybı hem de ulaşım zorlukları ortadan kaldırılıyor.

"Gezici Kayıt Terminali" ile yapılan hizmet, evde başvuru sürecini hızlı ve güvenli hale getiriyor ve Sinop genelinde kesintisiz devam ediyor.

SİNOP’TA NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE GİDEMEYEN YAŞLI, ENGELLİ VE YATALAK VATANDAŞLAR İÇİN EVDE KİMLİK KARTI BAŞVURUSU HİZMETİ ARALIKSIZ SÜRDÜRÜLÜYOR.