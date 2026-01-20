Sinop’ta karla mücadele: 4 bin 59 km yol ulaşıma açıldı

Sinop İl Özel İdaresi, son 3 günde 66 iş makinesi ve 150 personelle 298 köyde toplam 4 bin 59 km yolu ulaşıma açtı; 23 hasta ve 25 cenaze nakledildi.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 16:23
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 16:23
İl Özel İdaresi ekipleri sahada, vatandaşlara öncelik

Sinop İl Özel İdaresi ekipleri, son 3 günde etkili olan yoğun kar yağışına rağmen il genelinde vatandaşların mağdur olmaması için yoğun mesai harcadı.

Karla mücadele çalışmaları kapsamında 66 iş makinesi ve 150 personel ile il genelinde 298 köyde toplam 4 bin 59 kilometrelik yol ulaşıma açıldı.

Ekipler, yalnızca yol açma çalışmalarıyla sınırlı kalmayarak sağlık ve sosyal ihtiyaçlara da öncelik verdi; bu kapsamda 23 hastanın hastanelere nakli sağlanırken, 25 cenaze hizmeti için de yol açma çalışması gerçekleştirildi.

Yetkililer, kar yağışının devam edebileceğine dikkat çekerek ekiplerin sahada hazır beklediğini ve ihtiyaç duyulan tüm noktalara anında müdahale edildiğini ifade etti.

Sinop İl Özel İdaresi, kış şartları süresince vatandaşların güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam edeceğini bildirdi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

