DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 -0,01%
ALTIN
5.984,94 0,02%
BITCOIN
3.863.221,22 -0,18%

Sinop'ta Karla Mücadele: Kapalı Köy Yolu Sayısı 196'dan 66'ya Düştü

Sinop'ta ekiplerin çalışmasıyla kar nedeniyle kapalı köy yolu sayısı 196'dan 66'ya indi; enerji kesintisi yaşanan köy kalmadı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 12:56
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 13:11
Sinop'ta Karla Mücadele: Kapalı Köy Yolu Sayısı 196'dan 66'ya Düştü

Sinop'ta Karla Mücadele: Kapalı Köy Yolu Sayısı 196'dan 66'ya Düştü

İl genelinde son durum

Sinop il genelinde dün itibariyle 196 köy yolunun kar nedeniyle kapalı olduğu, 39 köye ise enerji verilemediği bildirilmişti.

Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda kar nedeniyle kapalı köy yolu sayısının 66'ya düşürüldüğü ve enerji verilemeyen köy bulunmadığı belirtildi.

Merkez ilçede kapalı köy yolu sayısı 13'ten 3'e düşerken, Ayancık'ta 71 olan kapalı yol sayısı 41'e indi. Boyabat'ta 7 olan kapalı yol sayısı 2'ye, Dikmen'de 9'dan 3'e, Erfelek'te 32'den 6'ya, Gerze'de 12'den 5'e, Türkeli'nde ise 32'den 6'ya geriledi.

Kapanan köy yollarında Sinop İl Özel İdaresi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin iş makineleriyle yürüttüğü çalışmaların gece boyunca da süreceği bildirildi.

Yetkililer, vatandaşların zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları ve yapılan uyarıları dikkate almaları gerektiğini belirtti.

SİNOP İL GENELİNDE DÜN İTİBARİYLE 196 KÖY YOLUNUN KAR NEDENİYLE KAPALI OLDUĞU, 39 KÖYE İSE ENERJİ...

SİNOP İL GENELİNDE DÜN İTİBARİYLE 196 KÖY YOLUNUN KAR NEDENİYLE KAPALI OLDUĞU, 39 KÖYE İSE ENERJİ VERİLEMEDİĞİ BİLDİRİLDİ. EKİPLERİN YOĞUN ÇALIŞMALARI SONUCUNDA KAR NEDENİYLE KAPALI KÖY YOLU SAYISININ 66’YA DÜŞÜRÜLDÜĞÜ, ENERJİ VERİLEMEYEN KÖY BULUNMADIĞI BELİRTİLDİ.

SİNOP İL GENELİNDE DÜN İTİBARİYLE 196 KÖY YOLUNUN KAR NEDENİYLE KAPALI OLDUĞU, 39 KÖYE İSE ENERJİ...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya Akyazı'da Karaca Yola İndi: Karla Kaplı Karşılaşma
2
Tatvan'da gündüz kurt görüldü: Site güvenlik kamerasına yansıdı
3
Bolu Dağı'nda Gizli Buzlanma Uyarısı: Sürücüler Dikkat
4
Hasköy'de Araçlar Kar Altında Kaldı — Kar Kalınlığı 1–2 Metreye Ulaştı
5
Artvin'de Çığ Arama Çalışmaları Durdu: Bülent Gezer Hâlâ Kayıp
6
Kastamonu’da bozayı karda yürümeye çalışırken görüntülendi
7
Çermik'te Karla Mücadele Sonrası Bağlantı Yolları Ulaşıma Açıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları