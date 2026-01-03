Sinop'ta Karla Mücadele: Kapalı Köy Yolu Sayısı 196'dan 66'ya Düştü

İl genelinde son durum

Sinop il genelinde dün itibariyle 196 köy yolunun kar nedeniyle kapalı olduğu, 39 köye ise enerji verilemediği bildirilmişti.

Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda kar nedeniyle kapalı köy yolu sayısının 66'ya düşürüldüğü ve enerji verilemeyen köy bulunmadığı belirtildi.

Merkez ilçede kapalı köy yolu sayısı 13'ten 3'e düşerken, Ayancık'ta 71 olan kapalı yol sayısı 41'e indi. Boyabat'ta 7 olan kapalı yol sayısı 2'ye, Dikmen'de 9'dan 3'e, Erfelek'te 32'den 6'ya, Gerze'de 12'den 5'e, Türkeli'nde ise 32'den 6'ya geriledi.

Kapanan köy yollarında Sinop İl Özel İdaresi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin iş makineleriyle yürüttüğü çalışmaların gece boyunca da süreceği bildirildi.

Yetkililer, vatandaşların zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları ve yapılan uyarıları dikkate almaları gerektiğini belirtti.

SİNOP İL GENELİNDE DÜN İTİBARİYLE 196 KÖY YOLUNUN KAR NEDENİYLE KAPALI OLDUĞU, 39 KÖYE İSE ENERJİ VERİLEMEDİĞİ BİLDİRİLDİ. EKİPLERİN YOĞUN ÇALIŞMALARI SONUCUNDA KAR NEDENİYLE KAPALI KÖY YOLU SAYISININ 66’YA DÜŞÜRÜLDÜĞÜ, ENERJİ VERİLEMEYEN KÖY BULUNMADIĞI BELİRTİLDİ.