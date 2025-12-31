DOLAR
Sinop’ta 'kürekli' tuzlama ile karla mücadele

Sinop Belediyesi, kar yağışı ve dondurucu soğuğun oluşturduğu buzlanmaya karşı Ordu Mahallesi ve TOKİ Sokak başta olmak üzere 'kürekli' manuel tuzlama çalışması yaptı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 14:18
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 14:18
Fen İşleri Müdürlüğü sabahın ilk ışıklarıyla sahadaydı

Sinop’ta etkili olan kar yağışının yerini dondurucu soğuğa bırakmasının ardından belediye ekipleri kent genelinde 'kürekli' tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte özellikle ana arterlerde ve ara sokaklarda oluşan buzlanma, hem yaya hem de araç trafiğini olumsuz etkiledi. Bu olumsuzlukların önüne geçmek için Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla harekete geçti.

Ekipler, kar yağışının başladığı andan itibaren sahada bulunarak dondurucu soğukta ulaşımı aksatan noktalarda yoğun mesai yaptı. Kentin yoğun yerleşim alanlarından Ordu Mahallesi ve TOKİ Sokak bölgesinde buzlanmanın sürücülere zorluk çıkardığı görüldü.

Belediye ekipleri, dolmuşların geçiş güzergahları ve dik rampalarda trafiğin aksamaması amacıyla tuzlama çalışması yürüttü. Çalışmanın dikkat çeken yönü ise tuzlamanın kürekle ve manuel yöntemle yapılması oldu.

Yetkililer, yürütülen çalışmaların vatandaşların ulaşımda mağduriyet yaşamasını engellemeyi hedeflediğini bildirdi.

