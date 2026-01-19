Sinop’ta Yoğun Karla Mücadele — Vali Mustafa Özarslan Koordinasyonunda

Sinop’ta etkili olan yoğun kar yağışına karşı yürütülen çalışmalar, Vali Mustafa Özarslan başkanlığında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında ele alındı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 17-19 Ocak tarihlerine ilişkin verilen sarı kod uyarısının ardından sahadaki tüm faaliyetler, vatandaşların can ve mal güvenliği açısından gözden geçirildi.

Karla mücadele ekiplerinin çalışmaları

Valilik koordinesinde yapılan toplantıda, kar yağışı sonrası ortaya çıkabilecek olumsuzluklara karşı alınan tedbirler kapsamlı şekilde değerlendirildi. Karayolları ekiplerinin dört greyder ve on ataşmanlı kamyonla, İl Özel İdaresi’nin 66 iş makinesi ve 150 personelle, Orman Bölge Müdürlüğü’nün ise yedi iş makinesi, beş araç ve 16 personelle karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

Sağlık hizmetleri ve ulaşım

Sağlık hizmetlerinde aksama yaşanmaması için 112 Acil ve UMKE ekiplerinin yoğun mesai yaptığı belirtilirken, son üç gün içerisinde il genelinde 192 hastanın sağlık kuruluşlarına güvenli şekilde ulaştırıldığı kaydedildi. Köylerde yaşayan 17 hasta ile 5 diyaliz hastasının İl Özel İdaresi’nin desteğiyle hastanelere nakledildiği, toplam 332 diyaliz hastasının düzenli olarak takip edildiği ifade edildi. Tıbbi cihaza bağlı hastalarla da iletişime geçilerek sağlık durumlarının kontrol edildiği vurgulandı.

Trafik güvenliği kapsamında emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin 24 saat esasına göre sahada görev yaptığı, ana arterlerde ulaşımın açık tutulması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Saat 10.00 itibarıyla il ve ilçe merkezlerindeki ana yolların ulaşıma açık olduğu, 70 köy yolunda ise acil durumlar, diyaliz hastaları ve cenaze hizmetlerinin önceliklendirildiği aktarıldı.

Enerji, liman ve valilik açıklaması

Enerji kesintilerine de değinilen toplantıda, Ayancık ilçesine bağlı bir köyde yaşanan kesintinin giderilmesi için firma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Olumsuz hava şartları nedeniyle Sinop Limanı’nda 30 ticari geminin beklediği bilgisi paylaşıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışına karşı yürütülen tüm çalışmaların kurumlar arası koordinasyonla kesintisiz şekilde devam ettiği belirtilerek, zorlu hava şartlarında gece-gündüz görev yapan tüm kamu personeline teşekkür edildi.

