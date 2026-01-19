Sinop’ta Yoğun Karla Mücadele — Vali Mustafa Özarslan Koordinasyonunda

Sinop’ta 17-19 Ocak uyarısı sonrası karla mücadele Vali Mustafa Özarslan başkanlığında değerlendirildi; sağlık, ulaşım ve enerji önlemleri aktarıldı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 12:17
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 12:17
Sinop’ta Yoğun Karla Mücadele — Vali Mustafa Özarslan Koordinasyonunda

Sinop’ta Yoğun Karla Mücadele — Vali Mustafa Özarslan Koordinasyonunda

Sinop’ta etkili olan yoğun kar yağışına karşı yürütülen çalışmalar, Vali Mustafa Özarslan başkanlığında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında ele alındı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 17-19 Ocak tarihlerine ilişkin verilen sarı kod uyarısının ardından sahadaki tüm faaliyetler, vatandaşların can ve mal güvenliği açısından gözden geçirildi.

Karla mücadele ekiplerinin çalışmaları

Valilik koordinesinde yapılan toplantıda, kar yağışı sonrası ortaya çıkabilecek olumsuzluklara karşı alınan tedbirler kapsamlı şekilde değerlendirildi. Karayolları ekiplerinin dört greyder ve on ataşmanlı kamyonla, İl Özel İdaresi’nin 66 iş makinesi ve 150 personelle, Orman Bölge Müdürlüğü’nün ise yedi iş makinesi, beş araç ve 16 personelle karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

Sağlık hizmetleri ve ulaşım

Sağlık hizmetlerinde aksama yaşanmaması için 112 Acil ve UMKE ekiplerinin yoğun mesai yaptığı belirtilirken, son üç gün içerisinde il genelinde 192 hastanın sağlık kuruluşlarına güvenli şekilde ulaştırıldığı kaydedildi. Köylerde yaşayan 17 hasta ile 5 diyaliz hastasının İl Özel İdaresi’nin desteğiyle hastanelere nakledildiği, toplam 332 diyaliz hastasının düzenli olarak takip edildiği ifade edildi. Tıbbi cihaza bağlı hastalarla da iletişime geçilerek sağlık durumlarının kontrol edildiği vurgulandı.

Trafik güvenliği kapsamında emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin 24 saat esasına göre sahada görev yaptığı, ana arterlerde ulaşımın açık tutulması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Saat 10.00 itibarıyla il ve ilçe merkezlerindeki ana yolların ulaşıma açık olduğu, 70 köy yolunda ise acil durumlar, diyaliz hastaları ve cenaze hizmetlerinin önceliklendirildiği aktarıldı.

Enerji, liman ve valilik açıklaması

Enerji kesintilerine de değinilen toplantıda, Ayancık ilçesine bağlı bir köyde yaşanan kesintinin giderilmesi için firma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Olumsuz hava şartları nedeniyle Sinop Limanı’nda 30 ticari geminin beklediği bilgisi paylaşıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışına karşı yürütülen tüm çalışmaların kurumlar arası koordinasyonla kesintisiz şekilde devam ettiği belirtilerek, zorlu hava şartlarında gece-gündüz görev yapan tüm kamu personeline teşekkür edildi.

SİNOP’TA ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞINA KARŞI YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR, VALİ MUSTAFA ÖZARSLAN...

SİNOP’TA ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞINA KARŞI YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR, VALİ MUSTAFA ÖZARSLAN BAŞKANLIĞINDA YAPILAN DEĞERLENDİRME TOPLANTISINDA ELE ALINDI.

SARI KODLU UYARI

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ahmet Algan: 'Liyakat Olmadan Kentsel Dönüşüm Yürümez' - Lamura İnşaat Başkanı Uyardı
2
Başkan Altay Ara Tatilde Tüm Çocukları Konya Bilim Merkezi’ne Davet Etti
3
Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda Çocuklara Hayvan ve Doğa Sevgisi — 5 bin 432 Öğrenciye Ulaşıldı
4
Sakarya Uzun Çarşı'da 60 Yıllık Ciğerci: Gastronomi Turizmine Katkı
5
Posof Meslek Yüksekokulu'na Posoflu Müdür Temel İbrahim Oğuzhan Gökgöz
6
İstanbul'da Kar: Sarıyer'de Havadan Büyüleyici Kış Manzarası
7
KUDAKA Destekli SOGEP: Atatürk Üniversitesi'nin 'Yeteneğini Keşfet' Projesiyle Kadın İstihdamı Artacak

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları