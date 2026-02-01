Şırnak Aşağıdere'de Çığ Anı Cep Telefonuna Yansıdı

Şırnak'ın Aşağıdere köyünde dağlarda biriken kar kütleleri çığ şeklinde düştü; anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Can ve mal kaybı yok, yetkililer uyardı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 10:26
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 10:39
Görüntüler ve yetkililerin uyarısı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Aşağıdere köyünde, dağlarda biriken kar kütleleri, aşırı yağış sonrası büyük kütleler halinde düştü. Çığ anı, cep telefonu kamerasına kaydedildi; görüntülerde düşen kar kütlelerinin şelaleyi andıran bir görüntü oluşturduğu görülüyor.

İlçede iki gündür karla karışık yağmur etkili olurken, birçok bölgede çığ düşmeleri yaşandığı bildirildi. Olaylarda can ve mal kaybı yaşanmadı.

Şırnak Valiliği ve AFAD, vatandaşları tehlikeli bölgelerden uzak durmaları ve yetkililerin uyarılarına uymaları konusunda uyardı. Yetkililer, benzer görüntülere rastlanması halinde ilgili birimlere haber verilmesini istedi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

