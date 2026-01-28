Şırnak Beytüşşebap'ta Dereler Buz Tuttu

Kar yağışı ve dondurucu soğuklar ilçede etkili oldu

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan dondurucu soğuklar, kar yağışı sonrası derelerin yüzeyinin buzla kaplanmasına neden oldu.

Yoğun karın ardından oluşan buzlanma, meşe ormanlarının ve evlerin adeta karda kaybolduğu bir manzara ortaya çıkardı.

Hava sıcaklığının gece boyunca eksi 14 dereceye kadar düştüğü bölgede, havadan çekilen görüntüler kartpostallık sahneler sundu.

ŞIRNAK’IN BEYTÜŞŞEBAP İLÇESİNDE KARLI DAĞLAR VE KÖYLER BUZ’A DÖNÜŞTÜ. KAR HER YERİ KAPLADI.