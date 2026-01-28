Şırnak Beytüşşebap'ta Dereler Buz Tuttu

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar sonrası dondurucu soğuklar nedeniyle dereler buz tuttu; gece sıcaklıklar eksi 14 dereceye kadar düştü, havadan kartpostallık görüntüler elde edildi.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 09:52
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 09:52
Kar yağışı ve dondurucu soğuklar ilçede etkili oldu

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan dondurucu soğuklar, kar yağışı sonrası derelerin yüzeyinin buzla kaplanmasına neden oldu.

Yoğun karın ardından oluşan buzlanma, meşe ormanlarının ve evlerin adeta karda kaybolduğu bir manzara ortaya çıkardı.

Hava sıcaklığının gece boyunca eksi 14 dereceye kadar düştüğü bölgede, havadan çekilen görüntüler kartpostallık sahneler sundu.

