Şırnak Beytüşşebap'ta Kartpostallık Kar Manzaraları

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde etkili kar ve dondurucu soğukların oluşturduğu buzlanma ve drondan görüntülenen kartpostallık manzaralar.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 09:44
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 09:44
Beyaza bürünen ilçe, dron görüntüleriyle büyüledi

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar bölgeyi adeta beyaza bürüdü. Karla kaplı yamaçlar ve vadiler, izleyenlere kartpostallık görüntüler sundu.

Beytüşşebap'ta yaşanan soğuk hava, beraberinde ciddi buzlanmayı getirdi. Dereler buz tuttu ve meşe ormanlarının tamamı karda kayboldu. Köylerde ise kar kalınlığı nedeniyle evler görünmedi.

Hava sıcaklığının gece eksi 14 dereceye düştüğü yerlerde dağlar ve vadiler adeta buz kesti. Dron ile havadan görüntülenen bölge, karın yarattığı görsel zenginlikle dikkat çekti.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

