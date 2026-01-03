DOLAR
Şırnak'ta Çığ Nedeniyle Kapanan Yol Ulaşıma Açıldı

Beytüşşebap'ta üç gündür süren kar yağışı sonrası Günyüzü yakınlarında meydana gelen çığın kapattığı yol, ekiplerin çalışmasıyla tek şeritli ulaşıma açıldı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 16:03
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 16:14
Beytüşşebap'ta karla mücadele sürüyor

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde, üç gündür etkili olan kar yağışı sonrası, ilçeye bağlı Günyüzü köyü yakınlarında meydana gelen çığın kapattığı yol, ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Beytüşşebap İlçe Özel İdare ekipleri, Şırnak - Beytüşşebap yolunu tek şeritli kullanıma açtı. Bölgede yürütülen karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Bölgede kar kalınlığı yer yer 1,5 metreyi buluyor.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

