Şırnak'ta Çığ Nedeniyle Kapanan Yol Ulaşıma Açıldı
Beytüşşebap'ta karla mücadele sürüyor
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde, üç gündür etkili olan kar yağışı sonrası, ilçeye bağlı Günyüzü köyü yakınlarında meydana gelen çığın kapattığı yol, ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
Beytüşşebap İlçe Özel İdare ekipleri, Şırnak - Beytüşşebap yolunu tek şeritli kullanıma açtı. Bölgede yürütülen karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Bölgede kar kalınlığı yer yer 1,5 metreyi buluyor.
