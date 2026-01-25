Şırnak’ta Dağlar Buzla Kaplandı: Şelaleler Dondu

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi Hisarkapı köyünde şelaleler dondu; kar 2 metreyi buldu, sıcaklık gece eksi 20 dereceye kadar düştü.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 10:50
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 10:50
Hisarkapı köyünde şelaleler ve akarsular tamamen buz tuttu

Çetin kış koşulları, Şırnak’ın yüksek kesimlerinde etkisini gösterdi. Beytüşşebap ilçesine bağlı Hisarkapı köyünde aşırı soğuklar nedeniyle şelaleler donarak adeta buzdan oluşan doğal yapılar ortaya çıktı.

İlçede kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu belirtilirken, bölgeyi etkisi altına alan dondurucu Sibirya soğukları sonucu şelale ve akarsuların tamamı dondu. Dağlar ve kayalıklarda ise dev buz sarkıtları oluştu.

Gece hava sıcaklığının eksi 20 dereceye kadar düştüğü bölgede, her yer buz pistine dönüştü. Karlı ve buzlu alanlar, dronla kayıt altına alındı ve görüntülendi.

ŞIRNAK’TA KIŞ AYLARINDA BUZDAN ŞELALEYE DÖNÜŞEN DAĞLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ. DEV SARTKITLARIN OLUŞTUĞU BÖLGELERDE HER YER BUZ PİSTİNE DÖNDÜ.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

