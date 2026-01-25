Şırnak’ta Dağlar Buzla Kaplandı: Şelaleler Dondu

Hisarkapı köyünde şelaleler ve akarsular tamamen buz tuttu

Çetin kış koşulları, Şırnak’ın yüksek kesimlerinde etkisini gösterdi. Beytüşşebap ilçesine bağlı Hisarkapı köyünde aşırı soğuklar nedeniyle şelaleler donarak adeta buzdan oluşan doğal yapılar ortaya çıktı.

İlçede kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu belirtilirken, bölgeyi etkisi altına alan dondurucu Sibirya soğukları sonucu şelale ve akarsuların tamamı dondu. Dağlar ve kayalıklarda ise dev buz sarkıtları oluştu.

Gece hava sıcaklığının eksi 20 dereceye kadar düştüğü bölgede, her yer buz pistine dönüştü. Karlı ve buzlu alanlar, dronla kayıt altına alındı ve görüntülendi.

