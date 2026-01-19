Şırnak'ta Kadınlar Köy Çocukları İçin 2 bin 600 Eşofman Dikiyor

Beytüşşebap'ta gönüllü kadınlar, Kaymakam Taşkıran'ın girişimiyle gelen 3 ton kumaşla bin 300 öğrenci için 2 bin 600 eşofman dikmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 09:47
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 09:48
Beytüşşebap'ta 'Köy Çocukları Üşümesin' Projesi hayata geçti

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Halk Eğitim ve Çok Amaçlı Toplum Merkezi'nde çalışan kadınlar, sert kış koşullarında öğrencilerin üşümemesi için seferber oldu. Köy Çocukları Üşümesin Projesi kapsamında gönüllü kadınlar yoğun bir çalışma yürütüyor.

Proje, Beytüşşebap Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran ile bir giyim fabrikası arasındaki görüşme sonucu temin edilen 3 ton kumaş ile başladı. Halk Eğitim ve ÇATOM'da görev alan gönüllü kadınlar, ilçe ve köylerde okuyan bin 300 öğrenci için, alt üst olmak üzere toplam 2 bin 600 eşofman dikmeyi hedefliyor.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Nazmi Güzel, proje ortaklığıyla yürütülen çalışmanın önemine değinerek şu bilgileri paylaştı: Halk Eğitim Merkezi ve ÇATOM ortaklığında güzel bir proje hayata geçiriliyor. Kaymakamımız Mehmet Furkan Taşkıran kumaş temininde bulundu. Beytüşşebaplı kadınlar seferberlik ilan etti. Şimdiye kadar 600 adet eşofman hazırlandı; sömestır tatili bitiminde tüm ürünler dağıtılacak. Projenin ilin geneline yayılmasını hedefliyoruz.

Gönüllü Elif Ataman ise, gönüllü olarak çalıştıklarını, herhangi bir karşılık beklemediklerini ve tüm öğrencilere ulaşmayı amaçladıklarını belirterek desteğe teşekkür etti.

Usta öğretici Neciba Durmuş da Halk Eğitim Merkezinde yürütülen çalışmanın herkes için sevindirici olduğunu, boş vakitlerinde üretime katkı sağladıklarını ve tatil bitiminde hazırlanan eşofmanların teslim edileceğini ifade etti.

