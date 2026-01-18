Şırnak'ta Öğretmenlere Şerafettin Elçi Havalimanı'nda Çiçekli Karşılama

Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü İdris Nas, yeni atanan öğretmenleri Şerafettin Elçi Havalimanı'nda çiçeklerle karşıladı; Cizre'de kahvaltı ve Maarif Modeli vurgusu yapıldı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 15:22
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 15:22
Karşılama ve program

Şırnak İl Milli Müdürü İdris Nas, kente yeni atanan öğretmenleri Şerafettin Elçi Havalimanında çiçeklerle karşıladı. Havalimanındaki coşkulu karşılamanın ardından öğretmenlere yönelik olarak Cizre'de, Dicle Nehri kenarında bulunan özel bir işletmede kahvaltı programı düzenlendi.

Kahvaltıda Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü İdris Nas, genç öğretmenler ve aileleriyle bir araya gelerek samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Yetkilinin mesajı

Samimi geçen sohbet sonrası konuşan Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü İdris Nas, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeline dikkat çekerek, ’’Maarif Modelimizi, köklü medeniyet birikimimizden beslenen ve aynı zamanda geleceğin eğitim ihtiyaçlarını gözeten bütüncül bir anlayış olarak değerlendirmenizi istiyorum. Siz değerli öğretmenlerimizin, görev yaptığınız okullarda yalnızca bilgi aktaran değil öğrencilerimize hakikat bilinci kazandıran, sorumluluk duygularını geliştiren ve toplumsal faydayı önceleyen bireyler yetiştiren öncü eğitimciler olacağınıza yürekten inanıyoruz’’ dedi.

Nas, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Yeni öğretmenlerimizle birlikte dolu dolu geçecek bir döneme başlıyor, öğrenmenin sınırsız dünyasında yeni keşiflere, ilham veren başlangıçlara ve umut dolu yarınlara yürüyoruz. Her adımda daha iyisini hedefleyerek azimle ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle ilimize yeni atanan her bir meslektaşımıza sınıflarında üstün başarılar diliyor, öğrencilerimize ise aydınlık ve umut dolu bir gelecek temenni ediyoruz’’

Şırnak'a yeni atanan öğretmenler ve aileleri, gösterilen ilgi ve alakadan dolayı memnuniyetlerini dile getirerek Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü İdris Nas'a teşekkür etti.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları