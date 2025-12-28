DOLAR
Şırnak'ta Yoğun Kar: Beytüşşebap ve Uludere'de Köy Yolları Kapandı

Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde yoğun kar nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı; ekipler yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 11:19
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 11:26
Şırnak'ta yoğun kar ulaşımı etkiledi

Şırnak’ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı.

Çalışmalar aralıksız sürüyor

Kar yağışı dün akşamdan beri etkisini artırdı. Beytüşşebap Kaymakamlığına bağlı İlçe Özel İdare ve karayolları ekipleri, kapanan yolları açmak için yoğun çalışma başlattı.

Kar kalınlığının 1 metreye kadar çıktığı bölgelerde ekipler aralıksız çalışıyor. Beytüşşebap ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Dağaltı köy yolu ekiplerin çalışmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Sis nedeniyle çalışmalarda güçlük çeken ekipler, saatlerdir kapanan yolların yeniden açılması için mücadele ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

