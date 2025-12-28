Şırnak'ta Yoğun Kar: Beytüşşebap ve Uludere'de Köy Yolları Kapandı

Şırnak'ta yoğun kar ulaşımı etkiledi

Şırnak’ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı.

Çalışmalar aralıksız sürüyor

Kar yağışı dün akşamdan beri etkisini artırdı. Beytüşşebap Kaymakamlığına bağlı İlçe Özel İdare ve karayolları ekipleri, kapanan yolları açmak için yoğun çalışma başlattı.

Kar kalınlığının 1 metreye kadar çıktığı bölgelerde ekipler aralıksız çalışıyor. Beytüşşebap ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Dağaltı köy yolu ekiplerin çalışmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Sis nedeniyle çalışmalarda güçlük çeken ekipler, saatlerdir kapanan yolların yeniden açılması için mücadele ediyor.

