Şırnak’ta Yoğun Kar ve Buzlanma: Eğitime Ara (29-30 Aralık 2025)

Şırnak merkez ile Güçlükonak, Uludere ve Beytüşşebap'ta yoğun kar ve buzlanma nedeniyle 29 Aralık öğleden sonra ve 30 Aralık 2025 tarihlerinde eğitime ara verildi.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 14:10
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 14:10
Şırnak’ta Yoğun Kar ve Buzlanma: Eğitime Ara (29-30 Aralık 2025)

Şırnak’ta eğitime kar engeli

Valilikten yoğun kar ve buzlanma uyarısı

Şırnak Valiliği, kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildiğini duyurdu.

Açıklamaya göre Şırnak merkez, Güçlükonak, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri 29 Aralık 2025 Pazartesi günü öğleden sonra ve 30 Aralık 2025 Salı günü eğitim yapmayacak.

İdil ilçesinde ise yalnızca köy okulları ve taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için aynı tarihlerde eğitime ara verildiği belirtildi.

Ayrıca, eğitime ara verilen günlerde malûl, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı bildirildi.

Yetkililer, vatandaşları olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

