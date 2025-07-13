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Sivas Arkeoloji Müzesi'nde Hititlere Ait İspekçir Steli Sergileniyor

Sivas Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen İspekçir steli, Hititlerden 4 kuşağa ait tarihi bilgileri gözler önüne seriyor.

Yayın Tarihi: 13.07.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 13.07.2025 11:11
Sivas Arkeoloji Müzesi'nde Hititlere Ait İspekçir Steli Sergileniyor

Sivas Arkeoloji Müzesi'nde Geç Hitit Döneminin Eşsiz Eseri

Malatya'nın Darende ilçesinde 1907 yılında keşfedilen İspekçir steli, Sivas Arkeoloji Müzesi'nde ziyaretçilere sunuluyor. Bu stelde, Hititlerin Anadolu'daki son temsilcileri olan Kral Kuzi Teşub, torunu 1. Arnuvantis ve 1. Arnuvantis’in eşi ile onların torunu 2. Arnuvantis'e ait zarif tasvirler ve Luvi hiyeroglif yazıları yer almakta.

Stelin Özellikleri ve Anlamı

Yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki bu stelin üç yüzeyinde tarihi figürler ve hiyeroglif yazılar dikkat çekiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bora Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İspekçir steli'nin Tohma Çayı'nın kuzey yakasındaki İspekçir köyü yakınlarında bulunduğunu ve adını buradan aldığını belirtti.

Hitit Kraliyet Ailesinin İzleri

Uysal, Hitit döneminin sona ermesinin ardından, bu topraklarda küçük krallıkların ortaya çıktığını vurguladı. Örneğin, Karkamış, Hitit devrinin mirasını taşıyan ve bölgeyi yöneten bir devlet olmuştur. Kuzi Teşub, Hitit hükümdarlarından biri olarak bu bölgeden sorumlu tutulmuş ve akrabası 1. Arnuvantis'i Malatya'nın yöneticisi olarak atamıştır.

Ölen Ataların Tanrı Olarak Kabul Edilmesi

Hitit inanç sistemine göre, kraliyet ailesinden ölen kişilerin tanrı olarak kabul edildiğini ortaya koyan Uysal, stelin anlatımında, 1. Arnuvantis ve eşinin tanrı konumuna yükseldiğini ve 2. Arnuvantis'in bu iki atasının huzurunda sıvı boşaltma ritüelini gerçekleştirdiğini açıkladı.

Dört Kuşağın Hikayesi

İspekçir steli, dört kuşağa ilişkin bilgileri barındırıyor. Uysal, bu kişilerin Karkamış'ın 12. yüzyıldaki kralı Kuzi Teşub'un akrabaları olduğunu belirtiyor. Bu tarihi eser, istikbalin gözlerindeki görüşünden daha fazlasını ifade ediyor; tarihsel açıdan Hititlerin Anadolu'daki son temsilcileri olarak değerlendiriliyor.

Sivas Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen İspekçir stelinde (taş eser) Hititlerin Anadolu'daki son...

Sivas Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen İspekçir stelinde (taş eser) Hititlerin Anadolu'daki son temsilcileri Kral Kuzi Teşub, torunu 1. Arnuvantis ve 1. Arnuvantis’in eşi ile onların torunu 2. Arnuvantis'e ait tasvirler ve Luvi hiyeroglif yazıları yer alıyor.

Sivas Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen İspekçir stelinde (taş eser) Hititlerin Anadolu'daki son...

Sivas Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen İspekçir stelinde (taş eser) Hititlerin Anadolu'daki son temsilcileri Kral Kuzi Teşub, torunu 1. Arnuvantis ve 1. Arnuvantis’in eşi ile onların torunu 2. Arnuvantis'e ait tasvirler ve Luvi hiyeroglif yazıları yer alıyor.

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