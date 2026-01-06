Sivas Kılıçköy'de Vaşak-Kurt Kovalamacası Güvenlik Kamerasında

Sivas Kılıçköy'de Vaşak ile Kurtların Nefes Kesen Kovalamacası Kamerada

İlçeye bağlı Kılıçköy'de kaydedilen görüntüler, yaban hayatının beklenmedik anlarını gün yüzüne çıkardı. Bir gün önce köyde yaban tavşanını avlayan vaşak, ertesi gün iki kurtun hedefi haline geldi.

Görüntülerin detayları

O anlar, bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde iki kurdun, iki vaşağı peşinden koştuğu ve izleyenlere belgeselleri aratmayacak sahneler sunduğu görülüyor.

Olayın yaşandığı yer, Sivas kent merkezine 93, İmranlı ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki Kılıçköy. Kayıtlarda hem avlanma hem de avın avcıya döndüğü nadir anlar yer alıyor.

Doğadan kareler

Görüntüler, bölgede yaşayan tür çeşitliliğini gözler önüne sererken, izleyenlerde hayret uyandırdı. Uzman görüşleri olmadan yorum yapılamasa da, bu tür kayıtlar yaban hayatının dinamik ve beklenmedik doğasını ortaya koyuyor.

