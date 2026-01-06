Sivas'ta Afrikalı Öğrencilerin İlk Kar Sevinci

Sivas Uluslararası Şehit Münir Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitim gören birçok Afrikalı öğrenci, hayatlarında ilk kez karla tanıştı. 70 yabancı öğrencinin eğitim ve öğretim gördüğü okulda, Afrika kıtasından gelen öğrenciler kar tatilinde ve teneffüslerde kardan adam yapıp kartopu oynayarak doyasıya eğlendi.

Kardan adam ve kartopu heyecanı

Hayatlarında ilk kez kar gören 1. sınıf öğrencileri, alışık olmadıkları dondurucu soğuğa rağmen okul bahçesinde gönüllerince eğlendi. Afrikalı öğrenciler şaşkınlıkla mutluluğu aynı anda yaşadı.

Öğrencilerin duyguları

Kenyalı Shueb Ahmed Abdikadir, "Bu sene karı ilk defa görmenin heyecanını yaşadım. Arkadaşlarımla kartopu savaşı yapıp, kardan adam yaptık. Kar yağışının oluşturduğu olumsuz hava şartlarından dolayı okullar tatil edilmişti. Bu duruma da çok sevindik. Karda oynamak çok heyecanlıydı gerçekten" dedi.

Malili Bekaye İbrahim Diaby, "Kar gördüğümde gerçekten çok heyecanlanıyorum. İçimde yeni hisler oluşuyor. Allah’ın nimetini gördüğüm zaman mutlu oluyorum. Burada kartopu oynadık ve kardan adam yaptık. Daha sonra ise dersimize girdik. Benim ülkemde kar yağmıyor ama burada yağan karı görünce çok mutlu oluyorum. Bu kar yağışını Sivas’ın bize sunduğu bir fırsat olarak değerlendiriyorum" diye konuştu.

Okul yönetimi değerlendirmesi

Okul Müdürü Halil Duman, özellikle kar yağınca öğrencilerin gözlerini pencereden ayıramadıklarını ifade ederek, "Bu öğrenciler daha çok Afrika tarafından gelen öğrenciler olduğu için kar ile hiç tanışmamışlar. Bu öğrencilerimiz kar yağışını büyük bir mutluluk ve farklı bir heyecan ile karşıladılar. Çünkü hayatlarında ilk defa bir kar yağışına tanıklık ettiler. Öğrencilerimiz hem kar keyfini yaşarken, derslerine de adapte oluyorlar. Özellikle kar yağdığı zaman gözleri hep camda oluyor. Karda oynamak için teneffüsleri bekliyorlar" şeklinde konuştu.

