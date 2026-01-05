DOLAR
43,04 -0,04%
EURO
50,34 0,22%
ALTIN
6.119,12 -2,24%
BITCOIN
3.983.013,71 -1,36%

Sivas'ta çocuklar kardan Kız Kulesi yapıp çay keyfi yaşadı

Kızılelma köyünde 2 gün süren karın ardından çocuklar, Adem Soylu'nun kardan Kız Kulesi, bank ve sehpa yapmasıyla Üsküdar hayalini gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 14:02
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 14:03
Sivas'ta çocuklar kardan Kız Kulesi yapıp çay keyfi yaşadı

Sivas'ta çocuklar kardan Kız Kulesi yapıp çay keyfi yaşadı

Koyulhisar Kızılelma'da karla gelen Üsküdar hayali

Sivas'ın ücra köylerinden Kızılelma köyünde yaşayan çocuklar, Kız Kulesi manzarasında çay içme hayalini, kardan yaptıkları kule ile gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz hafta 2 gün boyunca etkili olan kar yağışı Koyulhisar ilçesini de vurdu. Karın tadını çıkaran çocuklar, babalarından Kız Kulesi karşısında çay içmek istediklerini söyleyince harekete geçen Adem Soylu, kardan bir Kız Kulesi, bank ve sehpa inşa etti. Soylu, mutluluk anlarını cep telefonuyla kaydetti.

Adem Soylu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Daha önce de birkaç eserimiz olmuştu. Ama bu sefer çocuklar Kız Kulesi istedi. ‘Masamızı sandalyemizi yapalım, Kız Kulesi’ne karşı bir çay içelim’ dediler. Çocuklar mutlu olsun diye onlarla beraber saatlerce uğraşarak bunu inşa ettik. Belki Üsküdar’da içemediler ama Koyulhisar’ın Kızılelma köyünde çocuklarla beraber Kız Kulesi’ni buraya getirdik. Üzerine olmazsa olmazımız Türk Bayrağımızı diktik. Çocuklar da bizler de mutlu olduk" dedi.

SİVAS’TA BİR BABA, ÇOCUKLARININ KIZ KULESİ MANZARASINA KARŞI ÇAY İÇME İSTEKLERİ ÜZERİNE KARDAN KIZ...

SİVAS’TA BİR BABA, ÇOCUKLARININ KIZ KULESİ MANZARASINA KARŞI ÇAY İÇME İSTEKLERİ ÜZERİNE KARDAN KIZ KULESİ YAPTI.

SİVAS’TA BİR BABA, ÇOCUKLARININ KIZ KULESİ MANZARASINA KARŞI ÇAY İÇME İSTEKLERİ ÜZERİNE KARDAN KIZ...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmit Körfezi'ne Flamingo Akını: Kocaeli'de Sayıları Katlandı
2
Kepez’de 2025’te 248 bin 403 ton çöp toplandı — Şikayetler %85 azaldı
3
Tokat'ta Koruma Altındaki Çocuklara Çikolata Yapım Eğitimi
4
Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın’dan Harmanlı Belediyesi’ne Ziyaret
5
Çorum'da 79 Yaşındaki Necip Uysal, Bulduğu Türk Bayraklarını Temizleyip Duvarına Asıyor
6
Battalgazi Belediyesi'nden Okul Bahçelerinde Kar Temizliği
7
Zana Öğretmen Kepçeyle Okul Bahçesini Kendisi Temizledi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları