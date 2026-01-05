Sivas'ta çocuklar kardan Kız Kulesi yapıp çay keyfi yaşadı

Koyulhisar Kızılelma'da karla gelen Üsküdar hayali

Sivas'ın ücra köylerinden Kızılelma köyünde yaşayan çocuklar, Kız Kulesi manzarasında çay içme hayalini, kardan yaptıkları kule ile gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz hafta 2 gün boyunca etkili olan kar yağışı Koyulhisar ilçesini de vurdu. Karın tadını çıkaran çocuklar, babalarından Kız Kulesi karşısında çay içmek istediklerini söyleyince harekete geçen Adem Soylu, kardan bir Kız Kulesi, bank ve sehpa inşa etti. Soylu, mutluluk anlarını cep telefonuyla kaydetti.

Adem Soylu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Daha önce de birkaç eserimiz olmuştu. Ama bu sefer çocuklar Kız Kulesi istedi. ‘Masamızı sandalyemizi yapalım, Kız Kulesi’ne karşı bir çay içelim’ dediler. Çocuklar mutlu olsun diye onlarla beraber saatlerce uğraşarak bunu inşa ettik. Belki Üsküdar’da içemediler ama Koyulhisar’ın Kızılelma köyünde çocuklarla beraber Kız Kulesi’ni buraya getirdik. Üzerine olmazsa olmazımız Türk Bayrağımızı diktik. Çocuklar da bizler de mutlu olduk" dedi.

