DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 -0,01%
ALTIN
5.984,94 0,02%
BITCOIN
3.853.057,38 0,08%

Sivas'ta Dayanışma: Karla Mücadele Ekiplerine Sıcak Süt İkramı

Sivas'ta esnaf Abdullah Arslan, eksi 15°C soğukta görev yapan yaklaşık 50 karla mücadele personeline sıcak süt ikram ederek ekipleri moral verdi.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 10:11
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 10:16
Sivas'ta Dayanışma: Karla Mücadele Ekiplerine Sıcak Süt İkramı

Sivas'ta Dayanışma: Karla Mücadele Ekiplerine Sıcak Süt İkramı

Esnaftan soğuk havada moral desteği

Sivas'ta dondurucu soğuklarda görev yapan karla mücadele personeline kentte esnaf olan Abdullah Arslan tarafından sıcak süt ikramı yapıldı.

Kışın sert geçtiği Sivas'ta Arslan, eksi 15 derece'ye varan soğuklara rağmen gece gündüz çalışan ekiplere destek olmak amacıyla kısa bir mola talep etti ve yaklaşık 50 belediye çalışanına sıcak süt dağıttı.

İkramı kabul eden belediye çalışanları, bu anlamlı davranışın kendileri için moral kaynağı olduğunu belirtti.

Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Abdürrahim Ceyhan konuya ilişkin, "İşçi arkadaşlarımıza sıcak süt ikram ettiler. Böyle soğuk bir havada böyle bir ortamı hazırladıkları için teşekkür ediyorum. Vefa budur, ekip ruhu budur" dedi.

İkramı yapan Abdullah Arslan ise, "Zor şartlar altında çalışan belediyedeki arkadaşlarımıza sıcak süt ikramında bulunalım istedik. Bunu planladık, düzenledik, çok güzel oldu" ifadelerini kullandı.

SİVAS’TA DONDURUCU SOĞUKLARDA KARLA MÜCADELE EDEN BELEDİYE ÇALIŞANLARINA BİR ESNAFTAN SICAK SÜT...

SİVAS’TA DONDURUCU SOĞUKLARDA KARLA MÜCADELE EDEN BELEDİYE ÇALIŞANLARINA BİR ESNAFTAN SICAK SÜT İKRAMI GELDİ.

SİVAS’TA DONDURUCU SOĞUKLARDA KARLA MÜCADELE EDEN BELEDİYE ÇALIŞANLARINA BİR ESNAFTAN SICAK SÜT...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başkan Hatice Gençay Yeni Yılı Didim'de Saha İncelemeleriyle Karşıladı
2
Adana'da Zirai Don Nöbeti: Kozan'da Sazlı Sözlü Mücadele
3
Gaziantep'te 12 tarihi eser restorasyonu tamamlandı — ibadete ve ziyarete açıldı
4
Bayburt’ta Dondurucu Soğuk: Termometreler -27°C'yi Gösterdi
5
Tokat'ta 'Ölümüne' Kar Eğlencesi, Başçiftlik'te 5 Metrelik Buz Sarkıtları
6
Diyarbakır’da Sokak Hayvanlarının Sessiz Kahramanı
7
İstanbul'da Lodos: Dev Dalgalar ve Deniz Ulaşımında Aksamalar

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları