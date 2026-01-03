Sivas'ta Dayanışma: Karla Mücadele Ekiplerine Sıcak Süt İkramı

Esnaftan soğuk havada moral desteği

Sivas'ta dondurucu soğuklarda görev yapan karla mücadele personeline kentte esnaf olan Abdullah Arslan tarafından sıcak süt ikramı yapıldı.

Kışın sert geçtiği Sivas'ta Arslan, eksi 15 derece'ye varan soğuklara rağmen gece gündüz çalışan ekiplere destek olmak amacıyla kısa bir mola talep etti ve yaklaşık 50 belediye çalışanına sıcak süt dağıttı.

İkramı kabul eden belediye çalışanları, bu anlamlı davranışın kendileri için moral kaynağı olduğunu belirtti.

Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Abdürrahim Ceyhan konuya ilişkin, "İşçi arkadaşlarımıza sıcak süt ikram ettiler. Böyle soğuk bir havada böyle bir ortamı hazırladıkları için teşekkür ediyorum. Vefa budur, ekip ruhu budur" dedi.

İkramı yapan Abdullah Arslan ise, "Zor şartlar altında çalışan belediyedeki arkadaşlarımıza sıcak süt ikramında bulunalım istedik. Bunu planladık, düzenledik, çok güzel oldu" ifadelerini kullandı.

SİVAS’TA DONDURUCU SOĞUKLARDA KARLA MÜCADELE EDEN BELEDİYE ÇALIŞANLARINA BİR ESNAFTAN SICAK SÜT İKRAMI GELDİ.