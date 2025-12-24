DOLAR
Sivas’ta Kar Etkili: Kent Merkezinde Kartpostallık Görüntüler

Sivas’ta sabah yağmur yerini kara bıraktı; sıcaklıklar sıfırın altında 2 dereceye düşerek kent merkezinde kartpostallık görüntüler oluştu.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 11:24
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 11:24
Sabah yağmuru yerini lapa lapa kara bıraktı, meydanlarda kartpostal manzaralar oluştu

Sivas’ta sabah saatlerinde etkili olan yağmur, yerini kar yağışına bıraktı. Lapa lapa yağan kar kent merkezinde kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Soğuk havası ile bilinen Sivas’ta kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Gece saatlerinden itibaren etkili olan soğuk hava, sabaha karşı sıcaklıkların sıfırın altında 2 dereceye kadar düştü. Kentte sabah saatlerinde başlayan yağmur, ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Kent meydanında yoğun şekilde yağan kar, ortaya kartpostallık manzaralar çıkardı. Vatandaşlar, kar yağışı nedeniyle yürümekte güçlük çekti.

Karın bir anda lapa lapa yağdığını ifade eden Mehmet Barak, "Kışın gelmesini dört gözle bekliyorduk. Sonunda kar yağdı ve ortalıkta bulunan mikroplar temizlendi. Bu da bizim için çok sevindirici oldu. Kar bir anda lapa lapa yağmaya başladı ve gerçekten çok muhteşemdi. Kar yağarken görüntü ve fotoğraf aldım ve çevreme gönderdim" dedi.

