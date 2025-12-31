DOLAR
Sivas'ta Kar Hayatı Durma Noktasına Getirdi: 807 Köy Yolu Kapalı

Sivas'ta gece başlayan kar yağışı 807 köy yolunu ulaşıma kapatırken 28 karayolu trafiğe kapandı; ekipler yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 18:54
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 18:59
Sivas'ta Kar Hayatı Durma Noktasına Getirdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sarı kod ile uyarılan Sivas'ta gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, şehir genelinde ulaşımı aksattı.

Ulaşıma Yansımaları

Gün içinde şiddetini artıran yağışın ardından, başta Sivas-Malatya ve Sivas-Kayseri karayolları olmak üzere 28 karayolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. Kapanan güzergâhlar nedeniyle Sivas Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bekleyen vatandaşlar yolda kalırken, çevre illere bağlı karayollarının yanı sıra 807 köy yolu da ulaşıma kapandı.

Sivas Valiliği'nden Açıklama

"İlimizde sabah erken saatlerden itibaren etkisini artıran kar yağışı bazı karayollarımızda geçici ulaşım aksamalarına ve olumsuzluklara neden olmuştur. Bu süreçte Sivas-Malatya ve Sivas-Kayseri karayolları başta olmak üzere 28 karayolu güvenlik gerekçesiyle geçici olarak trafiğe kapatılmıştır. Kayseri ve Malatya güzergâhlarında tipi nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu zincirleme kazaların yaşandığı ihbarları gelmektedir. Yolda mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarma ve yol açma çalışmalarımız devam etmektedir. Şu an itibarıyla 807 köy yolumuz kapalıdır. İl Özel İdaresi ekiplerimiz köy yollarını açmak için sahada çalışmalarını sürdürmektedir. Meteorolojik verilere göre kar yağışının Perşembe akşam saatlerine kadar aralıklı olarak devam etmesi, gece ve sabah saatlerinde ise buzlanma ve don riskinin artması beklenmektedir. Bu nedenle tüm ekiplerimiz 7/24 esasına göre sahadadır. Toplam 760 personel ve 158 araç/iş makinesi görev yapmaktadır. Vatandaşlarımızdan özellikle gece ve sabah saatlerinde dikkatli olmalarını, kış lastiği ve zincirleri olmadan trafiğe çıkmamalarını ve resmi uyarıları takip etmelerini rica ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

Karla Mücadele Çalışmaları

İl ve ilçe özel idare ekipleri, kapalı yolları açmak için aralıksız çalışıyor. Sahada görev yapan ekip sayısı ve iş makinelerinin koordinasyonuyla ulaşımın normale dönmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

Vatandaşlara uyarı: Gece ve sabah saatlerinde buzlanma riskine karşı dikkatli olunması, kış lastiği ve zincirsiz trafiğe çıkılmaması ve resmi duyuruların takip edilmesi isteniyor.

