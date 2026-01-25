Sivas’ta Kar ve Tipi: 493 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı

Sivas'ta etkili olan kar yağışı ve tipinin ardından il genelinde ulaşımda aksamalar yaşandı. Yoğun yağış sonucu 493 yerleşim yerinin yolu araç ulaşımına kapandı.

Karla Mücadele ve Ekiplerin Çalışması

İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için derhal karla mücadele çalışmalarına başladı. Sahada görev yapan ekipler, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla aralıksız mesai yürütüyor.

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin de tüm imkânlarını seferber ederek ulaşımın yeniden sağlanması için yoğun gayret gösterdiği belirtildi.

Öte yandan kent genelinde 307 yerleşim yerine ulaşımın sağlandığı öğrenildi.

EKİPLER, YOLLARIN ULAŞIMA AÇILMASI İÇİN ARALIKSIZ MESAİ YAPIYOR.