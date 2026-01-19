Sivas'ta Kepçe Operatörü Muhtar Hasan Yaralı, Kapanan Köy Yollarını Kendisi Açtı

Yeniköy muhtarı Hasan Yaralı, devlete yük olmamak için sahibi olduğu kepçe ile kapanan köy yollarını kendi imkanlarıyla açtı.

Hafik'e bağlı Yeniköy'de muhtar, belediye ekiplerini beklemeden kepçesiyle seferber oldu

Sibirya soğuklarının yaşandığı Sivas'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kent merkezinde hava sıcaklığı -22 derece'ye kadar düşerken, yaklaşık 500 köy ile araç ulaşımı sağlanamıyor. Şehir merkezinde kar yüksekliği 30 cm, kırsalda ise yaklaşık 1 metre olarak ölçülüyor ve karla mücadele çalışmaları güçlükle yürütülüyor.

Hafik İlçesi'ne bağlı Yeniköy muhtarı Hasan Yaralı, kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekiplerini beklemedi. Kepçe operatörü olan muhtar, devlete yük olmamak için sahibi olduğu kepçesiyle köyün ana yolunu ve iç yollarını kendi imkanlarıyla temizledi.

Yeniköy muhtar azası ve köy sakinlerinden İbrahim Çolak, muhtara özverisinden dolayı teşekkür etti ve çalışmanın köy için büyük kolaylık sağladığını belirtti.

