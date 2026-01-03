DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 -0,01%
ALTIN
5.984,94 0,02%
BITCOIN
3.871.765,86 -0,4%

Sivas'ta Kızılırmak Kısmen Dondu: Termometreler Eksi 21'i Gösterdi

Sivas'ta termometreler eksi 21 dereceyi gösterdi; Zara'dan geçen Kızılırmak'ın bazı bölümleri kısmen buz tuttu. Vatandaş: "Eski kışlar geri geldi".

Yayın Tarihi: 03.01.2026 15:40
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 15:46
Sivas'ta Kızılırmak Kısmen Dondu: Termometreler Eksi 21'i Gösterdi

Sivas'ta Kızılırmak kısmen dondu

Termometreler eksi 21 derece'yi gösterdi, kent ve ilçelerde hayat durdu

İki gün süren kar yağışının ardından Sivas'ta etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi. Sıcaklık sıfırın altında 21 derece'ye kadar düşerken, kent merkezinin yanı sıra birçok ilçede günlük hayat adeta durdu.

Kent merkezine 72 kilometre uzaklıkta bulunan Zara ilçesi soğuk hava dalgasından etkilendi. İmranlı ilçesinden doğan ve Zara ilçesinden geçen Kızılırmak'ın bazı bölümleri buzla kaplandı.

Ferhat Reçber adlı ilçe sakini, gözlenen durumu şu sözlerle anlattı: "Doğma büyüme Zaralıyım. İlk defa Kızılırmak’ın bu aylarda donduğunu görüyorum. Normalde bu aylarda donmazdı. Şu an hava gerçekten çok soğuk. Eski kışlar geri geldi" dedi.

Yaşanan soğuk hava ve buzlanma, bölge halkında geçmiş kışları anımsatan tepkiler oluşturdu. Yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları dikkat çekiyor.

TERMOMETRELERİN EKSİ 21 DERECEYİ GÖSTERDİĞİ SİVAS’TA KIZILIRMAK’IN YÜZEYİ BUZLA KAPLANDI. SİVASLI...

TERMOMETRELERİN EKSİ 21 DERECEYİ GÖSTERDİĞİ SİVAS’TA KIZILIRMAK’IN YÜZEYİ BUZLA KAPLANDI. SİVASLI VATANDAŞ, “ESKİ KIŞLAR GERİ GELDİ” DEDİ.

TERMOMETRELERİN EKSİ 21 DERECEYİ GÖSTERDİĞİ SİVAS’TA KIZILIRMAK’IN YÜZEYİ BUZLA KAPLANDI. SİVASLI...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ'da 3,5 Yaşındaki Lavin Greyderle Ambulanstan Hastaneye Taşındı
2
Şırnak'ta Çığ Nedeniyle Kapanan Yol Ulaşıma Açıldı
3
Malatya Akçadağ'da bin 600 rakımda kar keyfi — Kozluca'da arkadaşların ilginç eğlencesi
4
Kumluca-Kemer Karayolu'nda Heyelan: D-400'e Kayalar Yola Saçıldı
5
Gümüşhane’de Yaban Hayvanlarına Yemleme Seferberliği
6
Van'dan 'Gazze’yi Unutmayın' Çağrısı — Van Filistin’e Destek Platformu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları