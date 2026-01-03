Sivas'ta Kızılırmak Kısmen Dondu: Termometreler Eksi 21'i Gösterdi

Sivas'ta Kızılırmak kısmen dondu

Termometreler eksi 21 derece'yi gösterdi, kent ve ilçelerde hayat durdu

İki gün süren kar yağışının ardından Sivas'ta etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi. Sıcaklık sıfırın altında 21 derece'ye kadar düşerken, kent merkezinin yanı sıra birçok ilçede günlük hayat adeta durdu.

Kent merkezine 72 kilometre uzaklıkta bulunan Zara ilçesi soğuk hava dalgasından etkilendi. İmranlı ilçesinden doğan ve Zara ilçesinden geçen Kızılırmak'ın bazı bölümleri buzla kaplandı.

Ferhat Reçber adlı ilçe sakini, gözlenen durumu şu sözlerle anlattı: "Doğma büyüme Zaralıyım. İlk defa Kızılırmak’ın bu aylarda donduğunu görüyorum. Normalde bu aylarda donmazdı. Şu an hava gerçekten çok soğuk. Eski kışlar geri geldi" dedi.

Yaşanan soğuk hava ve buzlanma, bölge halkında geçmiş kışları anımsatan tepkiler oluşturdu. Yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları dikkat çekiyor.

