Sivas'ta Muhtar Kepçesiyle Kapanan Köy Yollarını Kendisi Açtı

Hafik Yeniköy muhtarı Hasan Yaralı, devlete yük olmamak için kendi kepçesiyle kardan kapanan köy yollarını açtı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 09:19
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 09:19
Hafik Yeniköy'den örnek dayanışma

Sivas'ta etkili olan Sibirya soğukları hayatı olumsuz etkiliyor. Şehir merkezinde hava sıcaklığı -22 dereceye kadar düşerken, ulaşımın kesildiği yaklaşık 500 köy bulunuyor.

Kentte karla mücadele güçlükle yürütülürken, kar kalınlığı şehir merkezinde 30, kırsalda ise yaklaşık 1 metreye ulaşıyor.

Hafik ilçesine bağlı Yeniköy muhtarı Hasan Yaralı, kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekiplerini beklemedi. Kepçe operatörü olan muhtar, devlete yük olmamak için sahibi olduğu kepçesiyle köyün ana yolunu ve iç yollarını kendi imkanlarıyla açtı.

Muhtar azası ve köy sakinlerinden İbrahim Çolak, Hasan Yaralı'ya fedakârlığı ve özverisi için teşekkür etti.

