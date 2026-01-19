Sivas'ta Muhtar Kepçesiyle Kapanan Köy Yollarını Kendisi Açtı

Sivas'ta muhtar kepçesiyle kapanan köy yollarını açtı

Hafik Yeniköy'den örnek dayanışma

Sivas'ta etkili olan Sibirya soğukları hayatı olumsuz etkiliyor. Şehir merkezinde hava sıcaklığı -22 dereceye kadar düşerken, ulaşımın kesildiği yaklaşık 500 köy bulunuyor.

Kentte karla mücadele güçlükle yürütülürken, kar kalınlığı şehir merkezinde 30, kırsalda ise yaklaşık 1 metreye ulaşıyor.

Hafik ilçesine bağlı Yeniköy muhtarı Hasan Yaralı, kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekiplerini beklemedi. Kepçe operatörü olan muhtar, devlete yük olmamak için sahibi olduğu kepçesiyle köyün ana yolunu ve iç yollarını kendi imkanlarıyla açtı.

Muhtar azası ve köy sakinlerinden İbrahim Çolak, Hasan Yaralı'ya fedakârlığı ve özverisi için teşekkür etti.

