Sivas'ta Pusat Barajı'nda Kuraklık: Ortaya Çıkan Eski Pusat Köyü Kar Altında

Sivas'ta kuraklık Pusat Barajı'nın suyunu düşürünce ortaya çıkan eski Pusat köyü, yoğun kar yağışıyla tekrar kar altında kaldı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 10:27
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 10:29
Pusat Barajı'nda su çekilince yıllar sonra gün yüzüne çıkan köy, karla kaplandı

Sivas'ta yaşanan kuraklık nedeniyle Pusat Barajının su seviyesi geriledi. Barajdaki su çekilince, daha önce sular altında kalan yerleşim alanları yeniden ortaya çıktı.

İnşasına 2006 yılında başlanan ve 4 yıl sonra tamamlanarak su tutan Pusat Barajı, yurt genelinde hissedilen kuraklıktan etkilendi. Baraj inşa edilirken taşınan ve bir dönem su altında kalan yapılar, su seviyesinin düşmesiyle görünür hale geldi.

Ortaya çıkan eski Pusat köyü, yaklaşık 16 yıl sonra tamamen su yüzeyine çıktı. Bölgeyi etkisi altına alan yoğun kar yağışı sonucu, açığa çıkan köy bu kez kar altında kaldı.

Durum, bölgedeki kuraklığın boyutlarını gözler önüne sererken, kar altında kalan köy ve Pusat Barajı dron ile görüntülendi. Gösterilen manzara, su kaynaklarındaki azalışın somut bir örneğini oluşturdu.

