Sivas'ta Sıfırın Altında 22 Derece: Kızılırmak Kısmen Dondu

Sibirya soğukları kent yaşamını durma noktasına getirdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün soğuk hava uyarısı yapılan Sivas'ta termometreler gece saatlerinde sıfırın altında 22 dereceyi gösterdi. Kent merkezinde etkisini hissettiren aşırı soğuk, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Sivas'tan doğarak Karadeniz’e dökülen ve Türkiye’nin en uzun nehri olan Kızılırmak, soğuk havanın etkisiyle bazı kesimlerde kısmen dondu. Nehrin donmayan bölümlerinde ise su canlıları, açık kalan alanlarda avlanmaya devam etti.

Şehirdeki bitkiler ve ağaçlar yüzeyleri buzla kaplanarak dikkat çekici görüntüler oluşturdu. Soğuk hava, kent siluetine de yansıdı; Selçuklu Devleti simgesi olarak kullanılan ve şehirdeki aydınlatma direklerinin üzerinde yer alan çift başlı kartal figürü bile buz tabakasıyla kaplandı.

Kentin üzerine çöken soğuk ve bu etkileyici manzaralar, havadan yapılan çekimlerle kayda geçirildi.

SİBİRYA SOĞUKLARININ ETKİLİ OLDUĞU SİVAS’TA TERMOMETRELER SIFIRIN ALTINDA 22 DERECEYİ GÖSTERDİ. ŞEHİR MERKEZİNDEN GEÇEN KIZILIRMAK’IN YANI SIRA BİTKİLER, AĞAÇLAR, AYDINLATMA DİREKLERİ SOĞUK HAVANIN ETKİSİYLE DONDU.