Sivrihisar'da Zabıta Kaldırım İşgallerine Geçit Vermiyor

Sivrihisar'da zabıta ekipleri, kaldırımları işgal eden duba, levha ve tabelaları toplayarak yayaların güvenli kullanımını sağlamak için denetimlerini sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 15:54
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 15:54
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde zabıta denetimleri sürüyor

Eskişehir’in Sivrihisar İlçesi’nde işyerleri önlerinde kaldırımları işgal eden duba, levha, tabela ve benzeri eşyalarla ilgili zabıta ekiplerinin denetimleri devam ediyor.

Yapılan denetimler kapsamında, kaldırımların yayalar tarafından güvenli ve rahat bir şekilde kullanılmasını engelleyen işgaller konusunda esnaf bilgilendirilerek gerekli uyarılar yapıldı.

Uyarılara rağmen kaldırılmayan duba, levha, tabela ve benzeri eşyalar ise zabıta ekipleri tarafından toplandı.

Sivrihisar Belediyesi yetkililerince yapılan açıklamada, "Çalışmalarımız, yayalarımızın kaldırımları güvenli ve rahat bir şekilde kullanabilmesi, yaya trafiğinin düzenli hale getirilmesi amacıyla titizlikle sürdürülmektedir. Kamuya ait alanların amacına uygun kullanımı konusunda denetimlerimiz aralıksız devam edecektir" denildi.

