Söğüt’te "Altyapı Projesi"nde İlk Adım Atıldı
Söğüt ilçesinde hayata geçirilmesi planlanan "Altyapı Projesi" için ilk adım atıldı. Projede kullanılacak boruların bir bölümü, Söğüt Belediyesi teknik ekiplerince yerinde incelenip onaylandıktan sonra ilçeye ulaştı.
Boruların indirilme çalışmaları sırasında Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut de çalışmaları sahada takip etti. Sevkiyat ve montaj hazırlıkları proje takvimine uygun şekilde ilerliyor.
Başkan Durgut'un Açıklaması
Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, "Geçtiğimiz aylarda kamuoyuna duyurduğumuz ve ihalesi tamamlanan altyapı projemizde, malzeme temininin sağlanmasıyla birlikte çalışmalar Allah’ın izniyle en kısa sürede başlayacaktır" dedi.
BİLECİK’TE "ALTYAPI PROJESİ’NDE " İLK ADIM ATILDI