Söğüt’te halı saha ücreti bin 400 TL olarak güncellendi

Meclis kararı ve uygulama

Bilecik’in Söğüt ilçesinde, Belediye Meclisi’nin aldığı karar doğrultusunda halı saha kullanım ücreti güncellendi.

Söğüt Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Belediye Meclisi’nin kararıyla halı saha kullanım ücretinin bin 400 TL olarak belirlendiği bildirildi.

Güncellenen ücret Ocak ayı itibarıyla uygulanmaya başlanacak.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, düzenlemenin hizmetlerin sürdürülebilirliği ve tesislerin bakım-onarım çalışmalarının sağlıklı şekilde yürütülmesi amacıyla yapıldığını belirtti. Alınan kararın kamuoyunun bilgisine sunulduğu kaydedildi.

Başkan Durgut konuyla ilgili olarak, "Belediye Meclisimizin almış olduğu karar doğrultusunda halı saha kullanım ücretimizi bin 400 TL olarak güncelledik. Söz konusu ücret Ocak ayı itibarıyla uygulanmaya başlanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz" dedi.

