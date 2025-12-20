DOLAR
Söğüt’te halı saha ücreti bin 400 TL olarak güncellendi

Söğüt Belediyesi, Belediye Meclisi kararıyla halı saha kullanım ücretini bin 400 TL olarak belirledi; uygulama Ocak ayında başlayacak.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 10:52
Meclis kararı ve uygulama

Bilecik’in Söğüt ilçesinde, Belediye Meclisi’nin aldığı karar doğrultusunda halı saha kullanım ücreti güncellendi.

Söğüt Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Belediye Meclisi’nin kararıyla halı saha kullanım ücretinin bin 400 TL olarak belirlendiği bildirildi.

Güncellenen ücret Ocak ayı itibarıyla uygulanmaya başlanacak.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, düzenlemenin hizmetlerin sürdürülebilirliği ve tesislerin bakım-onarım çalışmalarının sağlıklı şekilde yürütülmesi amacıyla yapıldığını belirtti. Alınan kararın kamuoyunun bilgisine sunulduğu kaydedildi.

Başkan Durgut konuyla ilgili olarak, "Belediye Meclisimizin almış olduğu karar doğrultusunda halı saha kullanım ücretimizi bin 400 TL olarak güncelledik. Söz konusu ücret Ocak ayı itibarıyla uygulanmaya başlanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz" dedi.

