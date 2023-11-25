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ŞOK market kapıda kuyruk edecek indirimi duyurdu! Cüzdanını alan bu ürünleri en ucuza almak için yarışacak!

ŞOK market kapıda kuyruk edecek indirimi duyurdu! Cüzdanını alan bu ürünleri en ucuza almak için yarışacak! Sevilen marketlerden olan ŞOK bu haftaki aktüel ürünleriyle ilgi odağı oldu. 20-21 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak ürünlerde yok yok. İşte ŞOK kataloğu haberimizde.