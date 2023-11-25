ŞOK market kapıda kuyruk edecek indirimi duyurdu! Cüzdanını alan bu ürünleri en ucuza almak için yarışacak!

Sevilen marketlerden olan ŞOK bu haftaki aktüel ürünleriyle ilgi odağı oldu. 20-21 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak ürünlerde yok yok. İşte ŞOK kataloğu haberimizde.

ŞOK market kapıda kuyruk edecek indirimi duyurdu! Cüzdanını alan bu ürünleri en ucuza almak için yarışacak!
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Kasım ayına özel yayınlanan katalog üzerine bugün ve yarın vatandaşlara özel indirimlerden yararlanabilecek. Mutfak tekstil ürünlerinden beyaz eşyaya kadar birçok üründe dev indirim. İşte ŞOK 20-21 Kasım 2023 kataloğu haberimizde yer almaktadır.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER

Slazanger Tam Fermuarlı Kadın / Erkek Polar Üst 219 TL,

Penti 5 Den Külotlu Çorap 27,95 TL,

Penti 50 Den Pantolon Çorabı 27,95 TL,

2'li Penti 15 Den Pantolon Çorabı 23,95 TL,

Penti 15 Den Külotlu Çorap 32,95 TL,

ŞOK 21 Kasım 2023

Erkek Oduncu Gömlek 175 TL,

Kadın Gondol Peluş Terlik 74,95 TL,

Erkek Terlik 59,95 TL

Kemer 44,95 TL

Haming Pasta Tekli Sarkıt Avize 199 TL,

Homing Golde Krem Başlık Abajur 199 TL,

Homing Pu Desing Krem Kumaş Başlık Mini Abajur 199 TL,

Sinbo Mini Abajur 119 TL,

Petrix Solar Işıldak ve Acil Durum Lambası 199 TL,

Orbus GU10 Led Ampul 19,95 TL

Nilson Flash 3'lü 1,5m Grup Priz + Golyat 149 TL

Pilsan Eğitici İlk Adım Arabası 499 TL,

Eğitici Klozet Köpek ve Kedi 299 TL,

Sevimli İlk Arabam 249 TL,

Mama Sandalyesi 349 TL,

Araba Lazımlık 149 TL.

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