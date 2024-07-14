Somer şeften lezzetli köfte yapmanın sırrı! Köfteciler bu tüyoyu sır gibi saklıyor

Hamburger köftesi hazırlarken nelere dikkat edilmesi gerektiği araştırılıyor. Bu konuda bilgi sahibi olmak istiyorsanız Somer Sivrioğlu'nun köftelere lezzet katan sırrını aklınızda tutabilirsiniz.

Hamburger köftesi yaparken akılda tutulması gereken birkaç şey var. Özellikle köfteyi lezzetli yemek isteyenlerin bazı noktalara dikkat etmesi köftenin tadının güzel olup olmadığını belirleyecektir. Türk mutfağının vazgeçilmeyen lezzetlerinden birisi olan köfteyi yaparken deneyimli şeflerin sırlarından bir tanesi de kullanılan malzemelerin kalitesi olduğu kadar dengesidir.

Masterchef yarışmasının jüri üyeleri olan ünlü şefler Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın sunduğu menüyü oluşturmak için yarışan yarışmacılar, hamburger pişirme konusunda yarıştı. Düelloda, Somer şef, hamburgerin sırrını ortaya çıkardı. MasterChef programında hamburger pişirirken nelere dikkat etmek gerektiğini anlatan Somer Sivrioğlu, katılımcılara da konuların anlatılmasında yardımcı oldu.





Hamburger yaparken et dışında hiçbir şey eklemeyin. İstenirse tuz ve biraz karabiber ekleyebilirsiniz.

Burgerlerde et/yağ oranı çok önemlidir. Burgeriniz için seçeceğiniz et döş eti olmalıdır.

Hamburher köftesinin gizli silahı ekmektir. Ekmek, doğru oranda konulmalıdır. Ekmek, ne çok sert ne de çok yumuşak olmalıdır.

Hamburger köftelerimiz büyük bir özenle hazırlanmış olup herkesin beğeneceği enfes bir tada sahiptir. Şef Somer Sivrioğlu da bu noktalara dikkat ettiğini söylerken sizler de lezzetli köftelerin bu sırlarını aklınızdan çıkarmayınız.