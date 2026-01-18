Sorgun’da Kar Mesaisi: Köy Yollarında Kar Küreme ve Tuzlama

Sorgun İl Özel İdaresi ekipleri Belencumafakılı, Gökiniş ve Karalık köylerinde kar temizleme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 10:52
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 10:52
Sorgun’da Kar Mesaisi: Köy Yollarında Kar Küreme ve Tuzlama

Sorgun’da kar mesaisi sürüyor

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, İl Özel İdaresi ekipleri yoğun kar yağışının ardından köy yollarına ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sahada kar küreme ve tuzlama çalışması

Sorgun İlçe Özel İdaresi’ne bağlı ekipler, özellikle yüksek kesimlerde ulaşımda aksama yaşanan güzergâhlarda iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama gerçekleştirdi.

Çalışmalar kapsamında Belencumafakılı Köyü, Gökiniş Köyü ve Karalık Köyü başta olmak üzere birçok köy yolunda kar temizleme çalışmaları yapıldı.

Yetkililer, önceliğin acil durumlar ile sağlık ve ulaşım güvenliğinin sağlanması olan güzergâhlara verildiğini ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu bildirdi.

Ekipler kar mesaisini aralıksız sürdürüyor

Ekipler kar mesaisini aralıksız sürdürüyor

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır Kulp’ta Kar Esareti: Köy Yolları Kapandı, Sıcaklık -12 Dereceye İniyor
2
Sinop'ta Yoğun Kar: 223 Köy Yolu Kapalı, 87 Köyde Elektrik Kesintisi
3
Eskişehir'de Altgeçitte Tehlike: Buz Sarkıtları Sürücüleri Tedirgin Ediyor
4
Yozgat Sorgun'da Kar Mesaisi: Köy Yollarında Kar Küreme ve Tuzlama
5
Eskişehir’de Yüksek Kesimlerde Hafif Kar ve Eksi 5 Derece
6
Eskişehir'de 'Askıda Simit' Suistimaline Esnaftan Tepki
7
Taksim'de Kar Yağışı: Nostaljik Tramvay Önünde Fotoğraf

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları