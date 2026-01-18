Sorgun’da Kar Mesaisi: Köy Yollarında Kar Küreme ve Tuzlama

Sorgun’da kar mesaisi sürüyor

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, İl Özel İdaresi ekipleri yoğun kar yağışının ardından köy yollarına ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sahada kar küreme ve tuzlama çalışması

Sorgun İlçe Özel İdaresi’ne bağlı ekipler, özellikle yüksek kesimlerde ulaşımda aksama yaşanan güzergâhlarda iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama gerçekleştirdi.

Çalışmalar kapsamında Belencumafakılı Köyü, Gökiniş Köyü ve Karalık Köyü başta olmak üzere birçok köy yolunda kar temizleme çalışmaları yapıldı.

Yetkililer, önceliğin acil durumlar ile sağlık ve ulaşım güvenliğinin sağlanması olan güzergâhlara verildiğini ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu bildirdi.

Ekipler kar mesaisini aralıksız sürdürüyor