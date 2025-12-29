DOLAR
Spil Dağı'na İlk Kar: Milli Park Beyaz Gelinliğini Giydi

Manisa'nın 1.517 m'lik Spil Dağı'nda mevsimin ilk karı yağdı; Sultan Yaylası'nda 3 cm, Atalanı'nda 6 cm, zirvede yer yer 15 cm'e ulaştı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 14:18
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 14:21
Spil Dağı'na İlk Kar: Milli Park Beyaz Gelinliğini Giydi

Spil Dağı beyaza büründü

Kar yağışı ve ölçümler

Manisa’nın 1.517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı Milli Parkı, mevsimin ilk karıyla beyaza büründü. Dünyanın Manisa ve İzmir kentleri arasındaki simgesi, dün akşam saatlerinde başlayan yağışla kaplandı. Saat 19.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık iki saat süren kar yağışının ardından Sultan Yaylası'nda 3 santimetre, Atalanı'nda 6 santimetre ve zirveye doğru yer yer 15 santimetreye ulaşan kar ölçüldü.

Kartpostallık manzaralar

İlk karı görmeye gelen vatandaşlar, akşam saatlerinden itibaren Manisa ve İzmir'den milli parka akın etti. Beyaza bürünen doğada kartpostallık görüntüler oluştu ve ziyaretçiler bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Köpeklerin yılkı atını kovalaması ilgi çekti

Milli parkta oluşan görsel şölen sırasında objektiflere farklı bir sahne de yansıdı. Parkta bulunan yaklaşık 5 köpeğin, bölgenin sembolü olan bir yılkı atını havlayarak kovaladığı anlar ziyaretçilerin dikkatini çekti.

Ekipler teyakkuzda

Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede tuzlama ve kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Milli park içindeki Jandarma Asayiş Noktası görevli ekipleri de ziyaretçilerin huzur ve güvenliği için teyakkuzda bulunuyor. Yetkililer, sürücüleri özellikle gece saatlerinde oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Ziyaretçilerin izlenimleri

Hafta içi olmasına rağmen çok sayıda vatandaş Spil Dağı Milli Parkı'na gelerek kar manzarasının tadını çıkardı. İzmir'de yaşayan Devran Atlı, "İzmir’de yaşıyorum, Manisa’ya da iş için gelmiştim. Dün sosyal medyadan kar yağdığını görünce buradan geçerek kar manzarasının keyfini çıkarmak istedim. Bu kadar yağış olduğunu beklemiyordum. Kimse de yokken keyfini çıkardım. İzmir’de kar yağışı olmadığı için Spil Dağına geliyoruz. İnşallah bundan sonra daha çok yağar. Şehirlerimizin buna ihtiyacı var" dedi.

İstanbul'dan Manisa'ya gelin ve damadını ziyarete gelen Faruk Çelebi ise, "Harika bir doğa var. Çok soğuk olmasına rağmen muhteşem bir görüntü. Biraz daha kar yağsa daha da fazla turist alır. Çok güzel tesisler, evler var. Ege bölgesinin az kar alması bizi üzüyor. İnşallah ilerleyen günlerde daha fazla kar yağışı olur" ifadelerini kullandı.

