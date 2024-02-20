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Şubat Ayı Ödemeleri Hesaplara Geçti! Bakan Göktaş’tan Önemli Uyarı: Hesaplarınızı Gözden Geçirin

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde yapılan ödemeler hakkında Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’tan açıklama geldi. Göktaş, Şubat ayında ihtiyaç sahibi ailelere 872,4 milyon TL tutarında sosyal ve ekonomik destek ödemesi yaptıklarını söyledi. Göktaş, ödemelerin hesaplara tanımlandığını ve e-Devlet üzerinden sorgulanabileceğini ifade etti. İşte ödemelerle ilgili tüm bilgiler…

Yayın Tarihi: 20.02.2024 11:38
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 11:38
Şubat Ayı Ödemeleri Hesaplara Geçti! Bakan Göktaş’tan Önemli Uyarı: Hesaplarınızı Gözden Geçirin

Aile Bakanlığı’ndan Şubat Ayı Sosyal Destek Ödemeleri: 872,4 Milyon TL Yatırıldı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların ve ailelerin refahını artırmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bakan Göktaş’ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Şubat ayında gerçekleştirilen SED ödemeleri, çocukların toplumsal ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere ailelerin hesaplarına aktarıldı.

destek ödemesi

ŞUBAT AYI SED ÖDEMELERİ GERÇEKLEŞTİ

Bakanlık, çocukların toplum içinde sağlıklı bireyler olarak yetişebilmeleri için gerekli mali destekleri sağlamaya özen gösteriyor. Bakan Göktaş, bu desteklerin çocukların aile ortamında büyümeleri ve toplumsal değerlerle donanmaları için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

AİLELERİN VE ÇOCUKLARIN GELECEĞİNE YATIRIM

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ödemeleri, çocukların eğitim hayatına kaliteli bir şekilde devam edebilmeleri ve ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri amacıyla yapılmaktadır. Bakan Göktaş, ailelerin ve çocukların geleceğini hazırlamak için bu tür desteklerin önemini belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şubat ayı ödemeleri ne kadar? 872,4 milyon TL.

SED ödemeleri ne zaman yatırıldı? Şubat ayında.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı SED ödemeleri kimlere yapıldı? Çocukların eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için ailelere.

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