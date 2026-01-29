SUBÜ, Karasu'da 11 Yıllık Atıl MYO Binasını 100 Milyon Lira ile Yeniden İnşa Ediyor

Sakarya’nın Karasu ilçesinde 2014 yılında temeli atılan ve kaba inşaat aşamasında uzun yıllar atıl kalan Meslek Yüksekokulu ek binası için Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) yeniden çalışma başlattı. Projeye yaklaşık 100 milyon lira ödenek ayrıldı.

Karasulu iş insanlarının katkılarıyla 30 Nisan 2014 tarihinde temeli atılan yapı, tekrar ihale süreçleri tamamlanarak 2025 yılı Aralık ayında bitirilmek üzere yapımına başlandı. İnşaatın tamamlanmasının ardından yeni yerleşkenin 2026-2027 eğitim öğretim yılına yetiştirilmesi planlanıyor.

Yeni bina, toplam 3 bin 500 metrekare inşaat alanına sahip olacak ve Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu ek binasında 6 sınıf, 3 bilgisayar laboratuvarı, 1 konferans salonu ile öğrenci çalışma alanları yer alacak. Mevcut binaya ek olarak inşa edilen bu yapı ile akademik donatılar ve geniş yeşil alanlarla desteklenmiş modern bir kampüs ortamı hedefleniyor.

Yeni kampüs alanında eğitim verilmesi planlanan programlar şunlar: Arka-Yüz Yazılım Geliştirme, Ön-Yüz Yazılım Geliştirme, Bilgisayar Programcılığı, Bilişim Güvenliği Teknolojisi, Bulut Bilişim Operatörlüğü, Büyük Veri Analistliği, Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon, Oyun Geliştirme ve Programlama ile Yapay Zeka Operatörlüğü. Mevcut bina ile birlikte değerlendirildiğinde, Bilişim Teknolojileri MYO’nun daha geniş bir kampüs alanına kavuşması ve öğrenci sayısının artması bekleniyor.

Okul Müdüründen Değerlendirme

Doç. Dr. Gökhan Atalı, yeni kampüsün üniversite ve ülke açısından önemli bir kazanım olacağını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Bu yeni yerleşke ile birlikte, milli teknoloji hamlesi doğrultusunda bilişim alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirmeye daha güçlü bir altyapıyla devam edeceğiz. Öğrencilerimizin çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılması, mezuniyet sonrası istihdam ihtimallerinin artması ve ülkemizin dijital dönüşüm sürecine katkı sunacak bireyler yetişmesi en temel hedefimizdir. Yeni kampüsümüzün, hem öğrencilerimize hem de bölgemize önemli faydalar sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

SUBÜ tarafından başlatılan proje, bölgenin eğitim altyapısını güçlendirirken, bilişim alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirme hedefine hizmet edecek bir yatırım olarak öne çıkıyor.

