SUBÜ, Karasu'da 11 Yıllık Atıl MYO Binasını 100 Milyon Lira ile Yeniden İnşa Ediyor

SUBÜ, Karasu'da 2014'te temeli atılan ve 11 yıldır atıl kalan Bilişim Teknolojileri MYO ek binasının inşaatını, 100 milyon lira ödenekle 2025 Aralık'ta tamamlamayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 14:16
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 15:04
SUBÜ, Karasu'da 11 Yıllık Atıl MYO Binasını 100 Milyon Lira ile Yeniden İnşa Ediyor

SUBÜ, Karasu'da 11 Yıllık Atıl MYO Binasını 100 Milyon Lira ile Yeniden İnşa Ediyor

Sakarya’nın Karasu ilçesinde 2014 yılında temeli atılan ve kaba inşaat aşamasında uzun yıllar atıl kalan Meslek Yüksekokulu ek binası için Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) yeniden çalışma başlattı. Projeye yaklaşık 100 milyon lira ödenek ayrıldı.

Karasulu iş insanlarının katkılarıyla 30 Nisan 2014 tarihinde temeli atılan yapı, tekrar ihale süreçleri tamamlanarak 2025 yılı Aralık ayında bitirilmek üzere yapımına başlandı. İnşaatın tamamlanmasının ardından yeni yerleşkenin 2026-2027 eğitim öğretim yılına yetiştirilmesi planlanıyor.

Yeni bina, toplam 3 bin 500 metrekare inşaat alanına sahip olacak ve Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu ek binasında 6 sınıf, 3 bilgisayar laboratuvarı, 1 konferans salonu ile öğrenci çalışma alanları yer alacak. Mevcut binaya ek olarak inşa edilen bu yapı ile akademik donatılar ve geniş yeşil alanlarla desteklenmiş modern bir kampüs ortamı hedefleniyor.

Yeni kampüs alanında eğitim verilmesi planlanan programlar şunlar: Arka-Yüz Yazılım Geliştirme, Ön-Yüz Yazılım Geliştirme, Bilgisayar Programcılığı, Bilişim Güvenliği Teknolojisi, Bulut Bilişim Operatörlüğü, Büyük Veri Analistliği, Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon, Oyun Geliştirme ve Programlama ile Yapay Zeka Operatörlüğü. Mevcut bina ile birlikte değerlendirildiğinde, Bilişim Teknolojileri MYO’nun daha geniş bir kampüs alanına kavuşması ve öğrenci sayısının artması bekleniyor.

Okul Müdüründen Değerlendirme

Doç. Dr. Gökhan Atalı, yeni kampüsün üniversite ve ülke açısından önemli bir kazanım olacağını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Bu yeni yerleşke ile birlikte, milli teknoloji hamlesi doğrultusunda bilişim alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirmeye daha güçlü bir altyapıyla devam edeceğiz. Öğrencilerimizin çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılması, mezuniyet sonrası istihdam ihtimallerinin artması ve ülkemizin dijital dönüşüm sürecine katkı sunacak bireyler yetişmesi en temel hedefimizdir. Yeni kampüsümüzün, hem öğrencilerimize hem de bölgemize önemli faydalar sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

SUBÜ tarafından başlatılan proje, bölgenin eğitim altyapısını güçlendirirken, bilişim alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirme hedefine hizmet edecek bir yatırım olarak öne çıkıyor.

YAKLAŞIK 100 MİLYON LİRA ÖDENEK AYRILAN BİNA, SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (SUBÜ)...

YAKLAŞIK 100 MİLYON LİRA ÖDENEK AYRILAN BİNA, SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (SUBÜ) TARAFINDAN BAŞLATILAN SÜREÇLE YENİDEN İNŞA EDİLİYOR.

SAKARYA’NIN KARASU İLÇESİNDE 2014 YILINDA TEMELİ ATILAN VE KABA İNŞAAT AŞAMASINDA DURDURULARAK...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ümraniye'de "Derse Mola, Enerjiyi Depola" Teneffüs Programı Sona Erdi — Başkan İsmet Yıldırım
2
Samsun'da Aile ve Gençlik Fonu Desteğiyle Kumsal Erva Doğdu
3
Finike'de Bitkin Yaban Keçisi Tedavi Altına Alındı
4
Bursa Posoflular Derneği Posof Halk Oyunlarını Kayıt Altına Aldı
5
Edirne'de Sağanak: Cadde ve Sokaklar Göle Döndü
6
Canik Sıfır Atık Köyü ile Çevre Bilinci Artıyor — Başkan İbrahim Sandıkçı
7
Depremzede Tuğba Protezle Yeşil Sahalara Döndü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları