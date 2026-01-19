Sultangazi'de Kar Keyfi: Çocuklar Kardan Adam Yaptı
İstanbul'da Sultançiftliği beyaza büründü
İstanbul’un Sultangazi ilçesinde etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinde şiddetini artırınca sokaklarda mest eden görüntüler ortaya çıktı.
Sultançiftliği'nde cadde beyaza kaplanırken, vatandaşlar ve çocuklar kar topu oynayıp kardan adam yaparak karın tadını çıkardı.
Karı görünce çok mutlu olduğunu anlatan çocuk, "Çatıdan sesler geliyordu. Uyanınca karı gördüm. Kardeşimi uyandırdım. Sonra sokağa çıktık. Kardan adam yaptık" dedi.
Kar yağışıyla oluşan bu neşeli sahneler, Sultangazi sokaklarında günün renkli anlarından biri olarak kayda geçti.
