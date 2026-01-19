Sultangazi'de Kar Keyfi: Çocuklar Kardan Adam Yaptı

İstanbul Sultangazi'de etkili kar yağışı sonrası çocuklar Sultançiftliği'nde kardan adam ve kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı.

İstanbul'da Sultançiftliği beyaza büründü

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinde şiddetini artırınca sokaklarda mest eden görüntüler ortaya çıktı.

Sultançiftliği'nde cadde beyaza kaplanırken, vatandaşlar ve çocuklar kar topu oynayıp kardan adam yaparak karın tadını çıkardı.

Karı görünce çok mutlu olduğunu anlatan çocuk, "Çatıdan sesler geliyordu. Uyanınca karı gördüm. Kardeşimi uyandırdım. Sonra sokağa çıktık. Kardan adam yaptık" dedi.

Kar yağışıyla oluşan bu neşeli sahneler, Sultangazi sokaklarında günün renkli anlarından biri olarak kayda geçti.

