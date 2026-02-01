Ankara-Eskişehir Kazasında Ölen Mert ve İrem Özsöz İçin Mevlit Okutuldu

Ankara-Eskişehir kara yolunda yaşamını yitiren 3 aylık evli Mert ve İrem Özsöz için Eskişehir Yenibağlar Camii'nde mevlit okutuldu ve dualar edildi.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 17:32
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 18:29
Ankara-Eskişehir Kazasında Ölen Mert ve İrem Özsöz İçin Mevlit Okutuldu

Ankara-Eskişehir yolundaki kazada yaşamını yitiren genç çift için mevlit

Eskişehir Yenibağlar Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar yapıldı

Ankara-Eskişehir kara yolunda meydana gelen trafik kazasında hayatlarını kaybeden Mert ve İrem Özsöz için bugün bir anma programı düzenlendi.

Program, Eskişehir Yenibağlar Camiinde ikindi vakti öncesinde gerçekleştirildi. Mevlitte genç çiftin ruhu için Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu ve katılımcılar tarafından dualarda bulunuldu.

Henüz 3 aylık evli olan Özsöz çiftinin ailesi, yakınları ve çok sayıda seveninin katıldığı anma programında, dualar edilerek çift bir kez daha yâd edildi.

