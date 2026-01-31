Yeşilyurt'ta Diyarbakırlılar Taziye Evi Açıldı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, hayırsever bir iş insanı tarafından yaptırılan taziye evinin açılışı gerçekleştirildi. Yapı, Karakavak Mahallesi'nde inşa edildi ve hayırsever iş insanı Ömer Baran tarafından yaptırıldı.

Açılışta Vurgu: Birlik ve Kültürel Dayanışma

Açılış programında konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Türkiye'nin bir değerler ve kültür toplumu olduğunu belirterek, birlik ve beraberliği güçlendiren her sosyal projenin yanında olduklarını söyledi. Geçit, taziye evinin Malatya'da farklı kültürlerin kaynaşmasına vesile olduğunu ifade ederek, hayırsever Ömer Baran'a teşekkür etti.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı ise taziye evlerinin sadece taziye kabul edilen alanlar olmadığını, aynı zamanda toplumsal dayanışmayı güçlendiren önemli sosyal mekânlar olduğunu vurguladı ve Malatya ile Diyarbakır arasındaki kültürel bağların güçlü olduğuna dikkat çekti.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Galip Ensarioğlu da törende taziye evlerinin örf ve adetlerin yaşatılması açısından büyük önem taşıdığını belirterek, bu tür hayır işlerinin toplumda birlik duygusunu pekiştirdiğini ifade etti.

Malatya Valisi Seddar Yavuz ise 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya'da yürütülen yeniden inşa çalışmalarına değinerek, devlet ve millet dayanışmasıyla şehrin hızla ayağa kaldırıldığını söyledi. Yavuz, taziye evinin sosyal dayanışmanın önemli bir örneği olduğunu kaydetti.

Yapılan konuşmaların ardından edilen dualarla Diyarbakırlılar Taziye Evi'nin açılışı gerçekleştirildi.

YEŞİLYURT’TA DİYARBAKIRLILAR TAZİYE EVİNİN AÇILIŞ GERÇEKLEŞTİRİLDİ