Bilecik'te Spor Okullarında Yüzme Antrenmanları Devam Ediyor

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde uzman antrenörlerle yürütülen yüzme çalışmaları; ısınma, nefes, kulaç, hız ve dayanıklılık odaklı sürüyor.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 18:11
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 18:11
Uzman antrenörlerle teknik ve dayanıklılık odaklı çalışmalar

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları bünyesinde düzenlenen yüzme antrenmanları aralıksız sürüyor. Seanslar, alanında uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştiriliyor.

Antrenmanlar ısınma ve suya uyum çalışmalarıyla başlıyor; daha sonra doğru nefes alma, kulaç tekniği, hız ve dayanıklılık üzerine yoğun uygulamalar yapılıyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Spor okullarımızda yüzme antrenmanlarıyla çocuklarımızın ve gençlerimizin hem teknik becerilerini geliştiriyor hem de suyla olan uyumlarını güçlendiriyoruz. Sporcularımız geleceğe emin ve güçlü kulaçlarla ilerliyor" dedi.

