SYDV Personel Alımı: Van'dan İzmir'e, Giresun'dan Yalova'ya Fırsatlar

Türkiye Genelinde SYDV Personel Alımı Duyurusu

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV), Türkiye'nin çeşitli illerinde, personel alımı yapacaklarını duyurdu. Van'dan İzmir'e, Yalova'dan Giresun'a kadar uzanan bu alımlar, sosyal hizmet sektöründe kariyer hedefleyenler için eşsiz fırsatlar sunuyor.

Van Muradiye SYDV'de Personel Alımı

Van'ın Muradiye ilçesi'nde SYDV, personel alımına yönelik başvurular alacak. Alım süreci, 28 Ocak 2025 ile 3 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvurular, sadece Muradiye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına elden yapılabilecek. Posta, kargo ya da üçüncü kişiler aracılığıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

İzmir Kiraz SYDV Personel Alımı

İzmir’in Kiraz ilçesi'nde de SYDV, yemek dağıtım personeli pozisyonu için 4 personel alacak. Adayların, başvurularını en geç 5 Şubat 2025 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Yalova SYDV'de Son Başvuru

Yalova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı da personel alacak. Ancak Yalova'daki başvurular bugün sona erecek. Adayların, mesai bitimine kadar başvurularını tamamlamaları önem arz ediyor.

Giresun Keşap SYDV Personel Alımı

Giresun’un Keşap ilçesi'nde yapılacak olan alımda, lise mezunlarına da fırsat sunuluyor. Başvurular 5 Şubat tarihinde sona erecek.

SYDV Personel Alımında Genel Başvuru Şartları

Personel alımları için gereken başvuru şartları şu şekildedir:

T.C. vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

21-49 yaş aralığında olmak

Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak

Kamu hakkından mahrum bulunmamak

Adli sicil kaydı olmaması

En az lise mezunu olmak

Vücut ve akıl sağlığı ile ilgili herhangi bir özrü olmamak

En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Başvurular için gereken belgeler şunlardır: