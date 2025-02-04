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SYDV Personel Alımı: Van'dan İzmir'e, Giresun'dan Yalova'ya Fırsatlar

Türkiye genelinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) tarafından gerçekleştirilecek personel alımlarında son başvuru süreleri yaklaşıyor.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 09:33
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 09:33
SYDV Personel Alımı: Van'dan İzmir'e, Giresun'dan Yalova'ya Fırsatlar

Türkiye Genelinde SYDV Personel Alımı Duyurusu

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV), Türkiye'nin çeşitli illerinde, personel alımı yapacaklarını duyurdu. Van'dan İzmir'e, Yalova'dan Giresun'a kadar uzanan bu alımlar, sosyal hizmet sektöründe kariyer hedefleyenler için eşsiz fırsatlar sunuyor.

Van Muradiye SYDV'de Personel Alımı

Van'ın Muradiye ilçesi'nde SYDV, personel alımına yönelik başvurular alacak. Alım süreci, 28 Ocak 2025 ile 3 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvurular, sadece Muradiye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına elden yapılabilecek. Posta, kargo ya da üçüncü kişiler aracılığıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

İzmir Kiraz SYDV Personel Alımı

İzmir’in Kiraz ilçesi'nde de SYDV, yemek dağıtım personeli pozisyonu için 4 personel alacak. Adayların, başvurularını en geç 5 Şubat 2025 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

SYDV Personel Alımı: Van'dan İzmir'e, Giresun'dan Yalova'ya Fırsatlar

Yalova SYDV'de Son Başvuru

Yalova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı da personel alacak. Ancak Yalova'daki başvurular bugün sona erecek. Adayların, mesai bitimine kadar başvurularını tamamlamaları önem arz ediyor.

Giresun Keşap SYDV Personel Alımı

Giresun’un Keşap ilçesi'nde yapılacak olan alımda, lise mezunlarına da fırsat sunuluyor. Başvurular 5 Şubat tarihinde sona erecek.

SYDV Personel Alımında Genel Başvuru Şartları

Personel alımları için gereken başvuru şartları şu şekildedir:

  • T.C. vatandaşı olmak
  • Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
  • 21-49 yaş aralığında olmak
  • Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak
  • Kamu hakkından mahrum bulunmamak
  • Adli sicil kaydı olmaması
  • En az lise mezunu olmak
  • Vücut ve akıl sağlığı ile ilgili herhangi bir özrü olmamak
  • En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Başvurular için gereken belgeler şunlardır:

  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf
  • Adli sicil belgesi
  • Diploma veya mezuniyet belgesi (noter onaylı sureti istenebilir)
  • Yerleşim belgesi (ikamet belgesi)
  • Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge
  • B sınıfı sürücü belgesi fotokopisi

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