DOLAR
42,85 -0,06%
EURO
50,7 -0,01%
ALTIN
6.178,42 0,04%
BITCOIN
3.730.978,82 0,98%

Tahmazoğlu'ndan Regaib Kandili Mesajı: Üç Ayların Başlangıcı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, üç ayların başlangıcı Regaib Kandili'nin tüm İslam alemine hayırlı olmasını diledi.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 11:59
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 11:59
Tahmazoğlu'ndan Regaib Kandili Mesajı: Üç Ayların Başlangıcı

Tahmazoğlu'ndan Regaib Kandili Mesajı

Şahinbey Belediye Başkanı'ndan kutlama ve dua

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, üç ayların başlangıcı Regaib Kandili'nin tüm İslam alemine hayırlı olmasını diledi.

Tahmazoğlu, Regaib Kandili münasebetiyle yayımladığı mesajında, üç ayların manevi iklimine girildiğini müjdeleyen bu geceye ulaşmanın heyecanı içerisinde olduklarını ifade etti. Toplumsal huzura vesile olan mübarek üç ayların başlangıcında, tüm İslam alemi için hayır ve bereket temennisinde bulundu.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, mesajında, "Mübarek Regaip Kandili üç ayların başlangıcı. Üç aylar Recep, Şaban, Ramazan rahmetin bol bol yağdığı, insanların huzur ve mutluluğu bulduğu aylar. Ramazan ayı üç aylar içerisinde Kur’an-ı Kerim’in nazil olduğu bir ay. Bu aylar içerisinde çok güzel mübarek geceler var. Rabbim bu üç ayları güzel bir şekilde değerlendirmek, hakkıyla eda etmek nasip eylesin. Bu vesileyle tüm hemşerilerimizin ve kardeşlerimizin mübarek Regaip Kandili’ni kutluyorum" dedi.

ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANI MEHMET TAHMAZOĞLU, REGAİB KANDİLİ MÜNASEBETİYLE YAYIMLADIĞI MESAJINDA...

ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANI MEHMET TAHMAZOĞLU, REGAİB KANDİLİ MÜNASEBETİYLE YAYIMLADIĞI MESAJINDA, ÜÇ AYLARIN MANEVİ İKLİMİNE GİRİLDİĞİ MÜJDESİNİ TAŞIYAN REGAİB KANDİLİ‘NE ULAŞMANIN HEYECANI İÇERİSİNDE OLDUĞUNU İFADE EDERKEN, TOPLUMSAL HUZURA VESİLE OLAN MÜBAREK ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI REGAİB KANDİLİ’NİN TÜM İSLAM ALEMİNE HAYIRLI OLMASINI DİLEDİ.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu'da Özel Eğitim Okulunda Anneler Dikişle Aile Ekonomisine Destek
2
Osmaniye Bahçe'de 221 Deprem Konutunun Anahtarları Teslim Edildi
3
Keçiören Belediyesi'nden Pazar Hijyeni Seferberliği
4
Tunceli'de Kartal Dronu Kapıp Zirveye Bıraktı — O Anlar Kamerada
5
MÜSİAD Gaziantep Başkanı Özdurdu'dan 25 Aralık Mesajı — 104. Yıldönüm
6
İsmet İnönü’nün Torunu Zeynep Bilgehan, Rektör Akpolat’ı Ziyaret Etti
7
Bilecik'te Yoğun Sis: Görüş Mesafesi 20 Metreye Düştü

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor