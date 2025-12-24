Tahmazoğlu'ndan Regaib Kandili Mesajı: Üç Ayların Başlangıcı

Tahmazoğlu'ndan Regaib Kandili Mesajı

Şahinbey Belediye Başkanı'ndan kutlama ve dua

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, üç ayların başlangıcı Regaib Kandili'nin tüm İslam alemine hayırlı olmasını diledi.

Tahmazoğlu, Regaib Kandili münasebetiyle yayımladığı mesajında, üç ayların manevi iklimine girildiğini müjdeleyen bu geceye ulaşmanın heyecanı içerisinde olduklarını ifade etti. Toplumsal huzura vesile olan mübarek üç ayların başlangıcında, tüm İslam alemi için hayır ve bereket temennisinde bulundu.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, mesajında, "Mübarek Regaip Kandili üç ayların başlangıcı. Üç aylar Recep, Şaban, Ramazan rahmetin bol bol yağdığı, insanların huzur ve mutluluğu bulduğu aylar. Ramazan ayı üç aylar içerisinde Kur’an-ı Kerim’in nazil olduğu bir ay. Bu aylar içerisinde çok güzel mübarek geceler var. Rabbim bu üç ayları güzel bir şekilde değerlendirmek, hakkıyla eda etmek nasip eylesin. Bu vesileyle tüm hemşerilerimizin ve kardeşlerimizin mübarek Regaip Kandili’ni kutluyorum" dedi.

