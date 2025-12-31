Tanju Özcan: İtfaiye gereksiz taleplerle meşgul edilmesin

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Kent merkezinde kar kalınlığının yer yer 80 santimetreye ulaştığını belirtti.

"Şu anda Bolu’da tam anlamıyla bir kara kış yaşanıyor"

"Şu anda Bolu’da tam anlamıyla bir kara kış yaşanıyor. Tabii ki kar berekettir. Şu anda Bolu merkezde 50 santimetre ile 80 santimetre arasında kar kalınlığına ulaştı. Tabii bu köylerimizde 1,5 metreyi bulan yerler de var dağlarımızda. Bu akşama kadar bu şiddetle kar yağmasını bekliyoruz. Akşam kesilecek, yarın açık ama buza çekecek. Tedbirli olmak lazım. Biz 600 kadar belediye çalışanımız ve şu anda 68 araçla müdahale ailemizi yapıyoruz. Komşu belediyelerimizden yardım istedik. Onlar da çağrımıza karşılık verdiler. Araçlar gelmeye başladı. Tabii bin 200 kilometre civarında yolumuz var. Takriben de 2 bin kilometre kaldırımımız var. Ana arterler açık. Şu anda toplu taşımada bir sıkıntı yok. Sağlık hizmetlerinde herhangi bir sıkıntı yok. Ancak ara sokaklara henüz etkili şekilde giremedik. O yüzden vatandaşlarımızdan da bu konuda anlayış bekliyoruz. Şu ana kadar çağrı merkezimize ulaşan acil çağrılarla ilgili ekiplerimiz hızlı ve etkin bir şekilde müdahale ediyorlar. Tabii ben bu vesileyle bu karla mücadele konusunda başta belediye çalışanlarımıza olmak üzere, karayolları çalışanlarımıza ve diğer kamu görevlilerimize çok teşekkür ediyorum. Kar berekettir. Bu sene susuz kalmayacağımız daha bugünden belli oldu" ifadelerini kullandı.

"Saçma sapan taleplerle belediyemizi arayıp meşgul etmesinler"

Çağrı merkezine gelen ilginç taleplere tepki gösteren Özcan, "Yalnız belediye çağrı merkezimizi arayıp 'itfaiyeciler çatıya çıksın, çanak antenlimi temizlesin, Müge Anlı’yı izleyemiyoruz' gibi saçma sapan taleplerle de belediyemizi arayıp meşgul etmesinler. Allah su sıkıntısı çeken Türkiyemizdeki diğer illere de bu kar yağışını nasip etsin. Şu anda çok büyük sıkıntı çekiyoruz. Ama önümüzdeki süreçlerde bu yağan karın bereketini de hep birlikte yaşayacağız" dedi.

