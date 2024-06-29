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Tapu Kadastro dev personel alımını başlattı! KPSS puanı olana da olmayana da iş fırsatı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden sözleşmeli personel alımına ilişkin duyuru yapıldı. Bilişim Personeli Alım Sınavına girecek adaylar belli oldu.

Yayın Tarihi: 29.06.2024 21:58
Güncelleme Tarihi: 29.06.2024 21:58
Tapu Kadastro dev personel alımını başlattı! KPSS puanı olana da olmayana da iş fırsatı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından sözleşmeli personel alımına ilişkin tebliğ yayımlandı. Adaylar, geçtiğimiz günlerde açıklanan ve KPSS ve YDS puanları dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonuçlarına göre açıklanan bilişim sözleşmeli personel alım sınavına katılacak. Adaylar, bültende yer alan aşağıdaki isim listesine başvurarak uygunluklarını gözden geçirebilecekler.

Tapu ve Tapu Müdürlüğü bilişim personeli alımında adaylar KPSS ve YDS puanları dikkate alınarak sınav sonuçlarına göre belirlenen sınava girecek. Sınava %70 KPSS puanı ve %30 YDS puanı esas alınarak yapılan sıralamayla 72 aday katılacak. Bildirim şöyle:

Tapu Kadastro dev personel alımını başlattı

"19 Nisan 2024 tarihinde bilişim personeli alım sözleşmemize kayıt yaptıran ve sözlü/uygulamalı sınava katılım göstermeye hak kazanan adayların duyurusu ve listesi aşağıda yer almaktadır.

Bu maddenin 4 üncü maddesinin (B) bendi kapsamında istihdam edilen 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-6'sına göre kamu kurum ve kuruluşlarının büyük ölçekli bilişim birimlerinde sözleşmeli bilişim personeli alımına ilişkin esaslar; Bu Kanuna ilişkin 657 sayılı Kamu Hizmeti Kanunu Genel Müdürlüğümüz Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı başkanlığında 19 Nisan 2024 tarihli tebliğimiz doğrultusunda başvurular değerlendirildikten sonra Sözleşmeli bilişim personeli alımı gerçekleştirilecektir.

Sınava katılmaya hak kazananlar Yönetmelik hükümleri, sınav prosedürleri, isimleri, pozisyonları ile sınav tarihleri ​​ekte yer almaktadır. Sınav 8 Temmuz 2024 - 12 Temmuz 2024 tarihleri ​​arasında Genel Müdürlüğümüz Dikmen Caddesi No:14 Bakanlıklar Çankaya/Ankara adresinde gerçekleştirilecektir. Adaylardan sınava girerken fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport) istenecek olup, sınava girmeyen adaylar haklarından feragat etmiş sayılacaklar. Adaylara duyurulur. 24 Haziran 2024"

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