Tarım Kredi Market büyük indirimi patlattı! Cüzdanını alan koşa koşa en yakın şubeye koşacak

Tarım Kredi Marketlerinde Fırsatlarla Dolu Bir Hafta! İndirimler Sizi Bekliyor!

Tarım Kredi Marketleri, "Aldıkça Aldıran Fiyatlar" konseptiyle müşterilere çekici indirimler sunuyor. Kooperatif Marketlerdeki yeni fırsatlar, 6 - 12 Ocak tarihlerine özel ve kısa bir süreliğine geçerli olacak.

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, yeşil ve kırmızı mercimek, kasap sucuk, nohut, fasulye, bulgur gibi birçok üründe özel fiyat avantajları sunan kampanyasını duyurdu. İndirimli ürünler, tüketicilere ekonomik alışveriş yapma şansı veriyor.





Bu özel kampanya, sadece 6 - 12 Ocak tarihleri arasında geçerli olacak. Tarım Kredi Marketlerinin sunduğu bu indirimli ürünler listesini kaçırmayın! Yenilenen kampanyalar ve uygun fiyatlarla, Tarım Kredi Marketleri müşterilere alışveriş keyfi yaşatmaya devam ediyor.