Tarım Kredi Market'te bomba gibi indirim başladı! Mutfağını ucuza doldurmak isteyenle 19,90 TL'den alacak

Tarım Kredi Marketler, vatandaşlar için elini taşın altına koydu. Böyle indirim görülmedi...

Tarım Kredi Market'te bomba gibi indirim başladı! Mutfağını ucuza doldurmak isteyenle 19,90 TL'den alacak
Yayın Tarihi:

YILBAŞI İNDİRİMİNİ ERKEN BAŞLATTI....

Tarım Kredi Marketler, uygun fiyatlı ürünleri vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Tarım marketlerde yılbaşına özel indirimlerde başladı. Enflasyonun son zamanlarda iyice yükselmesi vatandaşın cebini de zorlamaya devam ediyor. İşte Tarım Kredi Kooperatiflerinde başlayan yıl sonuna özel indirimler….

market

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Tarım Kredi Marketlerinde vatandaşların maddi olarak yükünün hafiflemesi adına talimatlarını yineledi ve maliyetin çok üzerinde satışlara yer verilmeyeceği hususunda marketlere uyarılarda bulundu.

Tarım Kredi MArketlerin16 – 31 Aralık 2023 tarihleri arasında vatandaşlar bu indirimli ürünlere ulaşabilecek. Sizlerde market indiriminden yararlanmak ve sepetinizi doldurmak için acele edin….

İŞTE O LİSTE…

 Kuzuoğlu dilim somon fleto: 134,90 TL

 Üçlü priz: 129,90 TL

 Frenchpress: 59,90 TL

 Makarna süzgeci: 59,90 TL

 Elit 20’li karton bardak: 9,50 TL

 Streç film: 49,90 TL

 Flowpack kilitli buzdolabı poşeti: 10,50 TL

 Cook pişirme kağıdı: 18,90 TL

 Viking Sıvı Çamaşır ilacı 3 LT: 69,90 TL

 Viking çamaşır yumuşatıcısı: 49,90 TL

 Duru Banyo Sabunu: 44,90 TL

 Elit sıvı sabun çeşitleri: 18,90 TL

Öne Çıkanlar
2024’te Terazi burcu neler bekliyor? Değişimlere hazır olun! 2024’te Terazi burcu neler bekliyor? Değişimlere hazır olun!
2024’te Balık burcunu nelerin beklediğini biliyor musunuz? İşte cevabı 2024’te Balık burcunu nelerin beklediğini biliyor musunuz? İşte cevabı
2024’te Başak burcunu neler bekliyor? İşte yeni yılın Astroloji rehberi! 2024’te Başak burcunu neler bekliyor? İşte yeni yılın Astroloji rehberi!
Çok Okunanlar
Aile Bakanlığı boş kadro açtı! Yüzlerce kişiyi memur yapacak: Başvuru şartlarına dikkat! Aile Bakanlığı boş kadro açtı! Yüzlerce kişiyi memur yapacak: Başvuru şartlarına dikkat! Emniyet Genel Müdürlüğü KPSS şartsız memur alımını başlattı! Bu şartları sağlayan kadroyu kapacak Emniyet Genel Müdürlüğü KPSS şartsız memur alımını başlattı! Bu şartları sağlayan kadroyu kapacak KPSS puanı olan da olmayan da başvurabilir! SGK dev personel alımı için start verdi KPSS puanı olan da olmayan da başvurabilir! SGK dev personel alımı için start verdi Ayçiçek yağının fiyatı düştükçe düştü! Migros'a giden bu fiyatı görünce stok yapacak Ayçiçek yağının fiyatı düştükçe düştü! Migros'a giden bu fiyatı görünce stok yapacak 3 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: Bugün Burçları Neler Bekliyor? 3 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: Bugün Burçları Neler Bekliyor? 2024’te Başak burcunu neler bekliyor? İşte yeni yılın Astroloji rehberi! 2024’te Başak burcunu neler bekliyor? İşte yeni yılın Astroloji rehberi!