Tarım Kredi Market'te bomba gibi indirim başladı! Mutfağını ucuza doldurmak isteyenle 19,90 TL'den alacak

YILBAŞI İNDİRİMİNİ ERKEN BAŞLATTI....

Tarım Kredi Marketler, uygun fiyatlı ürünleri vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Tarım marketlerde yılbaşına özel indirimlerde başladı. Enflasyonun son zamanlarda iyice yükselmesi vatandaşın cebini de zorlamaya devam ediyor. İşte Tarım Kredi Kooperatiflerinde başlayan yıl sonuna özel indirimler….





Cumhurbaşkanı Erdoğan da Tarım Kredi Marketlerinde vatandaşların maddi olarak yükünün hafiflemesi adına talimatlarını yineledi ve maliyetin çok üzerinde satışlara yer verilmeyeceği hususunda marketlere uyarılarda bulundu.

Tarım Kredi MArketlerin16 – 31 Aralık 2023 tarihleri arasında vatandaşlar bu indirimli ürünlere ulaşabilecek. Sizlerde market indiriminden yararlanmak ve sepetinizi doldurmak için acele edin….

İŞTE O LİSTE…

 Kuzuoğlu dilim somon fleto: 134,90 TL

 Üçlü priz: 129,90 TL

 Frenchpress: 59,90 TL

 Makarna süzgeci: 59,90 TL

 Elit 20’li karton bardak: 9,50 TL

 Streç film: 49,90 TL

 Flowpack kilitli buzdolabı poşeti: 10,50 TL

 Cook pişirme kağıdı: 18,90 TL

 Viking Sıvı Çamaşır ilacı 3 LT: 69,90 TL

 Viking çamaşır yumuşatıcısı: 49,90 TL

 Duru Banyo Sabunu: 44,90 TL

 Elit sıvı sabun çeşitleri: 18,90 TL