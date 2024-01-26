Tarım ve Orman Bakanlığı, yüksek maaş ile farklı şehirlerde ve sektörlerde tarım işçisi alımı yapacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 1500 Tarım İşçisi Alacak! Başvuru Şartları ve Süreçleri Neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024 yılı için tarım işçisi alımı ilanlarını resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Alımlar, taşra teşkilatı 81 şehirde yapılacak. Alınacak tarım işçilerinin 1500’ü doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatında istihdam edilecek.



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 1500 TARIM İŞÇİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Tarım ve Orman Bakanlığı alımları için adaylardan genel ve özel nitelikler aranmaktadır. Başvuru yapabilmek için adayların sağlamaları gereken genel şartlar şunlardır:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Kamu haklarından mahrum olmamak,

3. Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak,

4. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

5. 18 yaşını tamamlamış olmak,

6. Askerliğini yapmış veya askerlikle ilgisi olmamak,

7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak.

Özel başvuru şartları ise şunlardır:

1. En az ilköğretim mezunu, en fazla önlisans mezunu olmak,

2. Ağır ve tehlikeli işlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmaması,

3. Seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir durumda olmak (Sağlık raporu istenecektir),

4. Erkek olmak (İşe alınacak orman işçileri için),

5. 30 yaşından gün almamış olmak.

Bu şartlara uyan adaylar başvurularını gerçekleştirebilirler..

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 1500 TARIM İŞÇİSİ BAŞVURULAR NASIL VE NEREDEN YAPILACAK

Kura Yöntemiyle İşçi Alımı Yapılacak! Tarım İşçisi alımında KPSS Şartı aranmazken adayların seçimi için kura yöntemi uygulanacak. İŞKUR tarafından gönderilen listeye göre adaylara kura yöntemi uygulanacak.

Başvurular Ne Zaman Yapılacak? İŞKUR üzerinden yapılacak başvurular hakkında henüz bir açıklamayok. Bakan tarafından ilanın 2024 yılı içinde yayımlanacağı duyuruldu.

İLAN MERAKLA BEKLENİYOR!

Tarım ve Orman Bakanlığının işçi alımı ilanı için binlerce aday sabırsızlıkla bekliyor. İŞKUR üzerinden yayımlanacak 1500 tarım işçisi alımı ilanı için henüz net bir tarih verilmedi. Bu kapsamda Bakanlığın ilanı en kısa sürede yayımlaması umut ediliyor.