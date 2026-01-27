Tarsus Belediyesi Yeşilyurt Mahallesi'nde 7 km Kaldırım Yenileniyor

Tarsus Belediyesi, Yeşilyurt Mahallesi'nde 7 kilometre ve 8 bin metrekarelik alanda kapsamlı kaldırım yenileme çalışması yürütüyor.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 16:38
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 16:38
Sokak sokak güvenli ve konforlu yaya alanları oluşturuluyor

Tarsus Belediyesi, Yeşilyurt Mahallesi’nde başlattığı kaldırım yenileme çalışmalarıyla mahalle sakinleri için daha güvenli ve konforlu yaya alanları oluşturuyor.

Kent genelinde sürdürülen çevre düzenleme çalışmaları kapsamında yürütülen çalışmalarda 7 kilometre uzunluğunda ve 8 bin metrekarelik alanda kaldırım düzenlemesi gerçekleştiriliyor.

Başkan Ali Boltaç’ın sıkça vurguladığı Tarsus’un daha güvenli ve yaşanabilir bir kent yapısına kavuşması hedefi doğrultusunda yeni düzenlemeler sokak sokak hayata geçiriliyor.

Yeşilyurt Mahallesi Muhtarı Erol Konucu, yürütülen çalışmalar ile ilgili yaptığı açıklamada, "Başkanımız Ali Boltaç’a mahallemizin kaldırımlarıyla ilgili talebimizi iletmiştik. Sağ olsun, kısa sürede konuyu gündeme alarak çalışmaları başlattı. Başkan Ali Boltaç’a ve Tarsus Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine mahallem adına teşekkür ediyorum" ifadeleriyle duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

